La Doré perd son BONICHOIX, la seule épicerie de la municipalité

Après avoir opéré pendant 21 ans l’épicerie Bonichoix de La Doré, les copropriétaires Daniel Hudon et son épouse Martine Dallaire ont récemment annoncé à leurs employés qu’ils prenaient leur retraite. La bâtisse qui abrite le commerce sera vendue à des promoteurs privés qui n’exploiteront pas d’épicerie.

« Nous sommes présentement en démarche de vendre le bâtiment, mais malheureusement, cela implique de fermer complètement l’épicerie du village. La décision n’a cependant pas été facile, mais nous sommes en démarches depuis plusieurs années et il était temps pour nous de prendre notre retraite », ont-ils publié dimanche sur Facebook.

Sans dévoiler le nom des futurs acquéreurs et l’usage qu’ils feront avec la bâtisse, Daniel Hudon explique : « Ce sont les promoteurs des serres qui seront construites en arrière du commerce. Il s’agit d’un projet de 9 M$ et ils auront besoin de ma bâtisse. »

Pas facile pour les aînés

L’épicerie qui a ouvert ses portes en 1940 laisse, sans service d’épicerie, la population de La Doré.

« Ça me fait de la peine surtout pour les personnes aînées dont plusieurs ne pouvaient se déplacer. J’allais leur livrer leur commande à leur lieu de résidence, sans frais supplémentaires. Dorénavant, cette catégorie de clientèle devra trouver un autre moyen pour s’approvisionner. »

Difficile le financement

Daniel Hudon explique qu’au cours des dernières années plusieurs acheteurs potentiels ont voulu prendre le relais sans cependant être en mesure de trouver le financement nécessaire pour opérer le commerce.

« Ça prend de l’argent. Les institutions financières sont frileuses à l’idée de financer une épicerie. D’autant plus que les acheteurs auraient dû payer l’inventaire du commerce qui totalise environ 150 000$. C’est plutôt rare de jeunes entrepreneurs qui ont ce montant en poche », déclare le futur retraité.

Mentionnons que douze personnes trouvaient de l’emploi chez Bonichoix à La Doré.