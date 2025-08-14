Une œuvre célébre le caractère rassembleur de la Traversée

Une œuvre célébrant le caractère rassembleur de la Traversée internationale du lac Saint-Jean a été inaugurée le 24 juillet dernier à Roberval. Il s’agit d’une grande mosaïque de verre et de céramique installée dans la salle de presse de la Place de la Traversée.

La huitaine de gaieté, c’est son nom, mesure 3,4 pieds en hauteur et s’étire sur 8 pieds en largeur. L’œuvre a été donnée par l’organisme Mosaïque sociale et a été réalisée l’an dernier à l'occasion de la 70ᵉ édition de la compétition de nage en eau libre.

Plus de 3 000 personnes ont contribué à coller les dizaines de milliers de pièces qui la composent, selon la directrice de l’organisme, Vicky Tremblay.

« On était présent l’année dernière durant deux journées complètes sur le site, dont celle de l’arrivée des nageurs. On était installé dans l’entrée et toutes les personnes qui passaient étaient invitées à coller des morceaux. On a additionné leur nombre à celui des gens présents dans nos ateliers, des bénévoles qui ont donné de leur temps pour briser l’isolement par le biais des arts. »

Au total, Vicky Tremblay estime que la réalisation de cette mosaïque a nécessité plus de 260 heures de la part d’artistes et de citoyens de Roberval.

Une création ambitieuse

La directrice de l’organisme souligne qu’il s’agit de la plus ambitieuse création jamais menée par Mosaïque sociale.

« Habituellement, les écoles ou organisations qui font appel à nos services disposent de budgets modestes, ce qui limite les projets à environ 30 à 40 heures de création. Cette fois, nous avons pu financer l’œuvre entièrement, grâce au soutien financier du ministère de la Culture et des Communications. »

Pour concevoir l’œuvre, l’équipe de Mosaïque sociale a d’abord recueilli les idées de plus de soixante citoyens.

« On s’est déplacé l’été dernier pour nourrir l’élaboration de la maquette aux brunchs du dimanche aux Jardins des Ursulines. On a questionné les gens sur ce que ça représente pour eux la traversée. Ce qui nous a accrochés le plus, c’est l’aspect rassembleur de l’évènement. C’est la foule rassemblée, des gens qui se rencontrent et l’accueil des familles. »

La maquette a ensuite été confiée à l’artiste almatoise Chanterel Gagnon.

Plusieurs symboles immortalisés

L’œuvre finale évoque le Souper dans les rues et les nombreux événements culturels qui sont l’occasion de retrouvailles intergénérationnelles et interculturelles.

L’envergure internationale de la compétition est symbolisée par les drapeaux des pays vainqueurs, une source de fierté pour les Robervalois qui se reconnaissent dans des valeurs d’accueil et d’ouverture.

L’œuvre met également en lumière l’implication des bénévoles et les performances des athlètes, des modèles de persévérance et de dépassement de soi. Cette dimension est incarnée dans la grande mosaïque de verre et de céramique par le personnage central, situé au cœur de la vague.

Reproduction extérieure

Une reproduction de cette œuvre environ 4 fois plus grande a également été installée à l’extérieur près de l’entrée de la Place de la Traversée.

Elle fait 7 pieds et un pouce en hauteur et 16 pieds 10 pouces en longueur. La reproduction extérieure de l’œuvre ainsi que les matériaux ont été financés en partie grâce à environ 4000$ fournis par la Ville de Roberval.

« On a assemblé quatre panneaux sur le panneau en aluminium pour remplacer l’ancienne mosaïque réalisée en 2010 lors de la FINA qui s’était fortement détériorée avec le temps et les intempéries. On répond ainsi à un souhait exprimé par la population, termine Vicky Tremblay. »