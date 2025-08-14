Messe en reconnaissance des travailleurs agricoles saisonniers

Le projet Raices y Esperanzas (Racines et Espérances) et le Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec (RATTMAQ), qui accompagnent les travailleurs étrangers temporaires du secteur agricole du Saguenay-Lac-Saint-Jean, invitent ces travailleurs et toute la population à une messe en espagnol suivie d’une journée interculturelle.

La célébration eucharistique, le samedi 23 août à 14h, sera présidée par Mgr René Guay, évêque du diocèse de Chicoutimi, à l’église de Saint-Félicien.

« Il s’agit d’une belle occasion de célébrer l’ensemble la solidarité, l’amitié avec les travailleurs agricoles saisonniers et leur montrer notre reconnaissance pour le précieux travail qu’ils réalisent dans notre région. Toute la population est la bienvenue », explique Jenny Diaz, coordinatrice du RATTMAQ pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Chaque année, on propose cette messe en espagnol. Du côté de Saint-Félicien, c’est la troisième fois que l’on propose cette messe.

Journée d’intégration

La journée d’intégration comprend trois parties. « Après la messe les gens pourront se déplacer dans le Parc du Sacré-Cœur où un repas sera servi gratuitement. Par la suite, en soirée, on se déplacera du côté du terrain de soccer de Saint-Félicien, à côté du Centre récréatif Marianne St-Gelais, pour assister à un tournoi de soccer. Cette journée devient une belle occasion pour se travailleurs de s’intégrer et de partager avec les gens de leur communauté », ajoute-t-elle.

À propos du RATTMAQ

Le Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec (RATTMAQ) est actif dans plusieurs régions du Québec. Il existe depuis 2016.

« Notre mission vise la défense des droits des travailleurs étrangers temporaires (TET) dans le secteur agricole et dans celui de la transformation alimentaire. Le RATTMAQ assure l’accueil des TET à l’aéroport, leur fournit de l’information, du soutien juridique, de l’accompagnement et organise des activités d’intégration. Dans certaines régions, nous leur offrons également des ateliers de français Se divertir en français. »

« Le tout, dans une philosophie d’éducation populaire et de sensibilisation de la population québécoise. Depuis 2011, nous travaillons à accompagner et à soutenir les TET du secteur agricole, dans leurs différents besoins dans notre région », conclut-elle.