Deux blessés

Deux passagers ont subi des blessures mineures à la suite de l’écrasement d’un petit hélicoptère dans un boisé, cet après-midi, mercredi 5 août, à proximité de l’aéroport d’Alma, au sud de la ville.

La Sûreté du Québec confirme qu’il n’y a eu heureusement aucun décès, mais que deux occupants de l’engin, le pilote et son passager, ont subi des blessures légères.

Les pompiers, policiers et ambulanciers ont été appelés à intervenir sur place vers 13h.

Ce sont les victimes elles-mêmes qui ont communiqué leur position aux services d’urgence. Leur appareil, de type gyrocoptère, donc un petit avion de loisir, n’est pas associé à une compagnie de transport.

Une enquête sera ouverte pour déterminer les circonstances de l’accident. Plus de détails à venir.