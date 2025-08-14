La Félicinoise Stéphanie Lalancette obtient le poste de Coordonnatrice du service au village des athlètes

Stéphanie Lalancette de Saint-Félicien a récemment été choisie pour occuper le poste de coordonnatrice aux services pour le village des athlètes pour les Jeux d’hiver du Canada 2027 qui se tiendront, à Québec, du 27 février au 14 mars 2027.

Des Jeux auxquels participeront 2 400 athlètes qui excelleront dans 22 sports d’hiver différents. Rappelons que les derniers Jeux du Canada en hiver se sont tenus à l’Île-du-Prince-Édouard du 18 février au 5 mars 2023.

Du hockey aux Jeux du Canada

La Félicinoise d’origine, bien connue comme joueuse de hockey de haut niveau qui a évolué, entre autres, pour la formation universitaire des Stingers de l’université de Concordia, occupe le poste de coordonnatrice aux équipements de loisir à la ville de Québec, pour lequel elle vient d’être libérée pour occuper ses nouvelles fonctions.

« Pour la Ville, je m’occupais depuis deux ans et demi de tout ce qui concerne les équipements dans la section aquatique pour les piscines intérieures et extérieures. La Ville m’a accordé un prêt de service pour la société hôtesse des Jeux du Canada », explique Stéphanie Lalancette.

Depuis un certain temps, elle surveillait les opportunités qui pouvaient l’intéresser avec les prochains Jeux du Canada. « Ça faisait un an et demi que je savais que des postes allaient être disponibles pour les Jeux du Canada 2027. Les premiers postes de coordonnateur ont été ouverts en septembre 2024. En octobre j’avais postulé. Malheureusement, je n’ai pas obtenu de poste. »

Un deuxième tour positif

Stéphanie est toutefois demeurée en contact avec la personne qui s’occupe de l’embauche pour les Jeux. « Elle m’avait dit de ne pas m’inquiéter puisque mon profil correspondait très bien avec les besoins de l’organisation tout en m’indiquant qu’elle allait me revenir lorsque d’autres postes deviendraient disponibles. »

Finalement, en mars dernier, le poste de Coordonnatrice service au village des athlètes a été affiché. « J’ai immédiatement postulé. Le défi m’intéressait beaucoup. M’occuper du divertissement des athlètes durant ces Jeux me permettait de vivre un nouveau défi. Finalement, j’ai obtenu ce poste. »

En poste depuis juin

Le nouveau mandat pour les Jeux d’hiver du Canada 2027 de Stéphanie Lalancette, à plein temps, a débuté en juin dernier. Un mandat qui se terminera en avril 2027.

Au cours des prochains mois, à titre de coordonnatrice service au village des athlètes elle aura à s’occuper du divertissement des athlètes lorsqu’ils ne seront pas en compétition. « Le Village des athlètes sera situé au Centre des Congrès de la Ville de Québec. C’est à cet endroit où les athlètes vont se divertir. »

« On pourra, entre autres, organiser des soirées karaoké, de la danse, des bingos ou encore prévoir une salle plus calme où ils pourront utiliser des écrans pour des jeux. On va rendre l’endroit très divertissant dans ce qui va ressembler à une maison sécuritaire. Nous voulons créer un lieu intéressant pendant qu’ils sont loin de leur famille et amis », conclut-elle.