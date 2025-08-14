Prudence : un ours noir aperçu à Mashteuiatsh

La Sécurité publique de Mashteuiatsh invite la population à la plus grande prudence, alors qu’un ours noir a été aperçu près de la rue Nishkue.

La communauté et la Sécurité publique insistent pour que chacun adopte la plus grande circonspection : il est vivement déconseillé de s’approcher de l’animal, qui a un comportement imprévisible, de tenter de l’attirer ou de le photographier, même à distance modérée.

Toute interaction peut transformer un moment d’observation en situation dangereuse, tant pour le mammifère que pour les personnes présentes.

Si vous croisez la route de l’ours ou constatez ses déplacements, éloignez-vous calmement et sécurisez vos animaux de compagnie et vous êtes priés d’avertir immédiatement la Sécurité publique au 418 275-3333.