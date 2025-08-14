SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 14 août 2025

Actualités

Prudence : un ours noir aperçu à Mashteuiatsh

Charles-Antoine Desmeules
Le 07 août 2025 — Modifié à 11 h 41 min le 07 août 2025
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

La Sécurité publique de Mashteuiatsh invite la population à la plus grande prudence, alors qu’un ours noir a été aperçu près de la rue Nishkue.

La communauté et la Sécurité publique insistent pour que chacun adopte la plus grande circonspection : il est vivement déconseillé de s’approcher de l’animal, qui a un comportement imprévisible, de tenter de l’attirer ou de le photographier, même à distance modérée.

Toute interaction peut transformer un moment d’observation en situation dangereuse, tant pour le mammifère que pour les personnes présentes.

Si vous croisez la route de l’ours ou constatez ses déplacements, éloignez-vous calmement et sécurisez vos animaux de compagnie et vous êtes priés d’avertir immédiatement la Sécurité publique au 418 275-3333.

