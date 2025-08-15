Deux athlètes réalisent deux tours du lac Saint-Jean à vélo la même journée

Victor Verreault de Saint-Félicien et William Pilote d’Alma, tous les deux âgés de 25 ans, font partie des rares athlètes qui ont réussi à compléter deux tours du lac Saint-Jean d’affilée, à vélo, dans la même journée. Une épreuve qu’ils ont réalisée le samedi 2 août dernier en pédalant pendant 11h30 au total.

Rencontré à Saint-Félicien, deux jours plus tard, Victor Verreault ressentait encore les effets physiques d’un tel exploit. « Je pense être en déficit calorique jusqu’à quatre jours après l’épreuve », raconte-t-il.

Départ au crépuscule

Les deux cyclistes qui se sont connus, il y a quelques années, en pratiquant le vélo de montagne ont enfourché leur vélo de route, à Alma, le samedi à 3h le matin, avec un timide thermomètre qui oscillait autour de 7 degrés Celsius.

« Nous avons débuté le périple avec une tuque et une cagoule. Ce n’était pas chaud d’autant plus qu’à Dolbeau il s’est ajouté un peu de brume. Il fallait partir tôt le matin, car nous savions qu’un bon temps, pour un tour complet du lac Saint-Jean, pouvait être réalisé en 5h45m à 36 km à l’heure. Nous, on a pédalé, en moyenne, à 36,02 km à l’heure, sur les 400 kilomètres. C’est quand même bon », ajoute l’athlète.

Ça faisait trois années que les deux amis complétaient un tour, mais ce samedi ce fut une première pour les deux athlètes. « Chaque année on invitait des cyclistes d’Alma, de Saint-Félicien et d’ailleurs pour nous accompagner. Cette année nous leur avons demandé de se joindre à nous pour le deuxième tour du lac, ce qui fut fait. À 9h30 nous étions de retour à Alma et après 30 minutes de repos nous avons repris nos montures, cette fois-ci pour entreprendre le deuxième tour. Nous sommes repartis à 10h accompagnés d’une quinzaine de cyclistes. »

Un accompagnement souhaitable

Le Félicinois explique avoir eu avec son ami cycliste, beaucoup de reconnaissance envers ceux et celle (une seule cycliste) qui les ont accompagnés.

« Ce fut très bénéfique. En vélo de route, plus on est de cyclistes plus c’est facile de pédaler pendant une longue période. Ceux qui sont en avant de nous agissent comme un voilier d’outardes dont l’effet de sillage permet, à ceux qui se retrouvent en arrière, de forcer moins. »

Sans oublier qu’un véhicule conduit par Marie, la conjointe de William Pilote, les accompagnait durant tout le parcours. « Le matin, lorsqu’il faisait noir, ça nous a beaucoup aidés de 3h à 5h. Nous avons des lumières sur les vélos, mais on ne voit pas plus de deux mètres et demi à l’avant. »

Pas facile se nourrir

Questionné sur la façon de se nourrir durant tout le parcours, il explique : « On mange tout ce qu’on peut. On a frôlé la perte de 10 000 calories. À Alma ce fut le petit déjeuner pour débuter la journée avec trois barres tendres pour se rendre à Saint-Félicien. Dans nos gourdes nous avions du Gatorade. »

« En arrivant au McDonald à Saint-Félicien ont a commandé sept patates à déjeuner et deux plats de crêpes. Ce n’est pas le type de journée où l’on pense à son embonpoint. On mange tout ce qui est gras et énergétique. On ne peut pas manger que des barres tendres durant 11h30 d’effort physique. Dans ma journée, j’ai dû boire 26 Gatorade, manger 4 gels et 25 barres tendres. Malgré tout, je suis arrivé fatigué à mort et vidé. À certains moments on se sentait comme des zombies. »

On se rappellera qu’en 2014 l’Almatois Sabin Larouche avait décidé de s'offrir un cadeau d’exception pour célébrer son cinquantième anniversaire en réalisant deux tours du lac Saint-Jean dans la même journée. À l’époque, sur invitation, il avait été accompagné d’une cinquantaine de cyclistes dont certains avaient réussi le même exploit.