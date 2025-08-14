SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 14 août 2025

Faits divers

Temps de lecture : 32s

Grand excès de vitesse au Lac-Saint-Jean

Le 12 août 2025 — Modifié à 13 h 08 min le 12 août 2025
Par André Deschênes, collaboration CKAJ 92,5

Les policiers de la Sûreté du Québec ont intercepté samedi dernier un jeune homme pressé au volant, qui avait peut-être hâte de revenir au Saguenay.

L’interception a eu lieu sur la route 169 à Péribonka. Le conducteur a été capté en situation de grand excès de vitesse, alors qu’il circulait à 148 km/h dans une zone de 90 km/h. Le conducteur, un homme âgé de 19 ans, de Chicoutimi, a reçu un constat d’infraction de 1 099$ assorti de 10 points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 7 jours.  La Sûreté du Québec rappelle que la vitesse est l’une des premières causes de collisions mortelles à survenir sur les routes du Québec et invite les automobilistes au respect des limites établies. 

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES