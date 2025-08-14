Pétition pour faire déplacer la Maison des sans-abris

Gros débat à Roberval alors qu’une pétition circule en ce moment sur le Web demandant le déplacement de la maison des sans-abris qui s’adresse aux personnes en situation d’itinérance, et qui se trouve dans le cœur de la municipalité. Le Refuge Roberval se trouve en effet à l’angle de l’avenue Roberval et de la rue Otis.

Un citoyen de Roberval, Sylvain Leclaire, initiateur de la pétition, qui gère un commerce à environ un kilomètre de la maison, a déclaré à L’Étoile du Lac qu’il s’agit avant tout de régler un problème de sécurité. « Le but premier de la démarche était d’identifier ce qu’on a réellement comme problèmes. Au sein des signataires de la pétition, il y a de gens qui ont vécu de l’intimidation, de la violence verbale. Certains se font suivre par des itinérants et n’osent plus sortir, surtout les personnes âgées ».

M. Leclaire veut toutefois éviter de jeter la pierre à qui que ce soit : « Je n’ai rien contre ces personnes. J’ai moi-même déjà donné de la nourriture à la maison et participé à des levées de fonds. Mais là c’est rendu un danger. La maison est très petite, elle devait accueillir au maximum une douzaine de personnes, mais il y en a souvent plus. Et pendant la journée, certaines de ces personnes sont intoxiquées et causent du trouble ».

Pour lui, une des solutions serait notamment d’utiliser les infrastructures du CIUSSS, qui possède déjà des ressources à l’interne : « On a un hôpital ici, avec un gros stationnement, il y aurait des emplacements-là qui auraient pu faire. La maison actuellement est simplement trop petite et ces gens-là ont besoin de ressources ».

Messages des signataires

Plusieurs signataires de la pétition y sont allés de leurs propres observations et commentaires, soulignant qu’ils ont été témoins de vols et de bagarres, qu’ils associent à la présence de personnes en état d’intoxication. Plusieurs signataires proposent d’ailleurs un déménagement de la maison sur le boulevard Horace-J. Beemer ou à proximité du parc industriel.

Réaction à la Ville

La Ville de Roberval a réagi avec surprise à la pétition exigeant le déménagement de la Maison d’accueil pour sans-abri située en plein centre-ville, réaffirmant son engagement à conserver ce service à proximité des ressources essentielles. Esther Saint-Pierre, conseillère municipale et mairesse suppléante, a souligné à nos collègues de Radio-Canada que lors des dernières discussions en conseil, plusieurs citoyens avaient justement salué l’amélioration de la situation depuis l’ouverture du refuge en décembre 2023, financé à hauteur d’un million de dollars par Québec.

Consciente des inquiétudes exprimées, la mairesse suppléante a insisté sur l’importance d’un emplacement central où les itinérants peuvent accéder facilement aux services du CIUSSS et aux commerces de proximité. Choisie en collaboration avec les acteurs locaux, l’adresse à l’angle de l’avenue Roberval et de la rue Otis garantit, selon elle, un équilibre entre visibilité et efficacité, tout en rappelant que déplacer le refuge risquerait de pénaliser les usagers qui y trouvent quotidiennement un filet de soutien concret.

Pour répondre aux préoccupations, la Ville prévoit une rencontre imminente avec le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean afin d’évaluer les impacts et d’améliorer la cohabitation entre la communauté et les résidents de la Maison d’accueil.

Problématique en augmentation

Malheureusement, les problèmes liés à l’itinérance sont en augmentation partout dans la région. La semaine dernière, dans une entrevue accordée à L’Étoile du Lac, le nouveau chef de la communauté de Mashteuiatsh, Jonathan Germain, a déclaré qu’il s’apprête à inaugurer dans les prochaines semaines le Carrefour Ushkui, un centre de jour et d’hébergement aménagé rue Mashk. La bâtisse, jadis divisée en quatre logements, a été entièrement réaménagée pour offrir une dizaine de lits et répondre ainsi à l’urgence de venir en aide aux personnes sans toit dans la réserve.

Jonathan Germain a insisté sur la volonté de regrouper sous un même toit tous les services déjà offerts jour et nuit aux itinérants, dans un lieu centralisé et sécurisé. « On va tout ramener, sous le même toit, les services déjà offerts le jour et la nuit aux personnes vivant de l’itinérance. Ce sera une place centralisée et sécurisée avec des intervenants et des agents de sécurité », a-t-il expliqué, soulignant la proximité du Carrefour Ushkui par rapport au Centre de santé, gage d’un soutien rapide et coordonné.

Alors que les travaux sont désormais terminés, il ne reste plus qu’à installer là-bas l’ameublement avant la tenue d’une journée portes ouvertes prévue dans les prochaines semaines ; d’ici là, la population sera consultée pour baptiser ce nouveau projet solidaire. Avec cette initiative, Mashteuiatsh affirme sa détermination à tisser un filet de sécurité pour ses citoyens les plus vulnérables et à transformer durablement son approche de l’itinérance.