Mike Paul Kuekuatsheu lance trois singles et l’album Nutshimit

L’auteur-compositeur-interprète innu de Mashteuiatsh de renommée internationale, Mike Paul Kuekuatsheu, a lancé trois singles, soit Nikauinan (mère) le 6 mai dernier, qui tourne déjà dans quelques radios en Europe et au Québec, Nutshimit (vers l'intérieur des terres) le 16 mai et Shine bright le 6 juin.

« Surnommé Carcajou ou Kuekuatsheu l’artiste a lancé Nutshimit, du même nom que le single, son quatrième album. Pour le réaliser, Mike s'est entouré d'une équipe qui a créé de véritables chefs-d’œuvre musicaux. Nutshimit, qui vibre au rythme des saisons, se veut folk au début, notamment grâce à ses sonorités de mandoline, ses guitares acoustiques et ses tambours traditionnels », peut-on lire dans le communiqué de presse émis par l’artiste.

Un écho lointain

« L’instrumentation résonne comme l'écho lointain du chant des anciens nous transportant progressivement vers un rock puissant qui, tel le noroît, souffle sur le territoire. L’auditeur est invité à voyager au cœur même du nomadisme. Les chants en innu-aimun réveillent une réalité autochtone : le souci de préserver une culture millénaire et la nécessité d’entrer en harmonie avec tout ce qui vit. »

Les onze chansons de cet album, nous proposent de plonger au cœur même d’une énergie tribale, qui s’exprime autant par les textes, en innu-aimun, français et anglais, que par les arrangements musicaux nuancés et porteurs de sens.

Lien d'écoute privé de l'album Nutshimit : https://on.soundcloud.com/US8uXEnHsd3o2fYnNE.