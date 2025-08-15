L’art numérique de Baku affiché sur 750 panneaux en Belgique

Du 8 juillet au 14 août les œuvres de l’artiste visuelle Baku, originaire de Roberval ont été affichées en grand à travers la Belgique sur 750 panneaux numériques. Ces oeuvres, visibles à Bruxelles, Anvers, Liège, Gand, Bruges et au-delà, ont suscité une rencontre inattendue entre art et quotidien.

Baku est le nom d’artiste de Stéphanie Lamontagne qui a passé une partie de sa vie au Lac-Saint-Jean. Aujourd’hui âgée de 33 ans elle réside à Sherbrooke. « J’ai vécu à Roberval jusqu’à l’âge de 20 ans », explique-t-elle.

Quand on lui demande ce qu’est l’art numérique digitale elle commente : « Je fais de la peinture, à partir de mon iPad avec un logiciel qui s’appelle Procreate. Il s’agit d’un procédé semblable à la peinture traditionnelle, mais en version numérique. J’ai débuté cet art en 2008. »

De l’art numérique à plein temps

Malgré son jeune âge, Baku vit de son art. « Ce n’est pas un passe-temps. J’exécute des contrats, comme celui en Belgique ou encore pour des particuliers qui me contactent. Je produis également des logos. »

Le contrat en Belgique a été possible grâce à Artcrush basée en France. Une entreprise qui se spécialise, entre autres, dans l’art numérique. « Artcrush prend des ententes avec plusieurs pays pour remplir les affiches numériques permettant aux artistes de se faire connaître avec ce nouveau médium. Par exemple, elle a des ententes avec le Times Square à New York et d’autres endroits, partout dans le monde. »

En Belgique on a pu observer la même œuvre de Baku sur les 750 panneaux numériques. « Il s’agit d’une œuvre hyperréaliste, mais très simple. Je désire laisser aux gens le temps de penser et de se questionner sur le sujet. Je passe beaucoup de temps à définir mon sujet et j’y laisse beaucoup d’espace. Dans le monde artistique, selon moi, il y a beaucoup de maximalistes et peu de simplicité. »

L’aventure se poursuit

D’autres projets d’envergure s’annoncent pour la Robervaloise d’origine. « Je me trouve à une étape de ma carrière où je manque de toile. Elles sont presque toutes vendues. Plusieurs collectionneurs en ont et je vais être présente à plusieurs expositions. Beaucoup de choses se passent en même temps et je ne produis pas assez pour suffire à la demande. Je suis étonnée et contente de ce qui se passe pour moi. C’est fou. »

Quelques minutes avant l’entrevue Baku venait de terminer une communication ou on lui confirmait la participation à une tournée mondiale. « Toujours avec Artcrush je vais exposer mes œuvres dans plusieurs pays, entre autres, en Indonésie, en Jordanie, en Inde, en France et de nouveau en Belgique. J’ai appris cela en me levant ce matin », conclut-elle.