Jeudi, 14 août 2025

Extra

Temps de lecture : 23s

Avis public

Le 13 août 2025 — Modifié à 08 h 30 min le 13 août 2025
Par Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets

Avis public - Rentrée scolaire 2025-2026

Pour tous les élèves du primaire et du secondaire

Accueil et début des cours 

Mardi 2 septembre 2025

Les élèves devront apporter leur matériel scolaire

Préscolaire

Maternelle 4 ans et 5 ans

Une correspondance sera expédiée aux parents afin de les informer des modalités en lien avec l'entrée progressive des élèves

Programme Passe-Partout

La conseillère en éducation préscolaire communiquera avec les parents afin de les convoquer à une rencontre

Service de garde

Un document portant sur les dates d'ouverture des services de garde des écoles primaires sera déposé sur le site Internet du centre de services scolaire

http/www.csspb.gouv.qc.ca

