« On étouffe » à l’hôpital de Chicoutimi, le CIUSSS répond

La vague de chaleur touchant la région entraîne aussi des répercussions sur la clientèle de l’hôpital régional. Les personnes hospitalisées ou subissant des traitements spéciaux à l’hôpital de Chicoutimi, notamment en hémato-oncologie, subissent les manques d’une climatisation qu’on dit défaillante dans l’établissement. Ainsi, des patients soutiennent que l’aération fait carrément pitié à l’intérieur des murs. « On étouffe à l'hôpital de Chicoutimi », soutiennent-ils.

Questionné à cet effet par le 92,5 Ma radio d’Ici, le département des communications du CIUSSS régional fait valoir que lors de périodes de chaleur accablante, du délestage est effectué au niveau de la climatisation de certains secteurs de l'hôpital, afin de prioriser et d'assurer la fraîcheur des espaces cliniques critiques, tels que les blocs opératoires.

L’agente d’information Julie Lavoie ajoute que certains environnements comme les salles de chirurgie doivent répondre à des critères précis de chaleur et d'humidité pour assurer un bon déroulement et une stérilisation optimale. Des zones de fraîcheur demeurent accessibles aux usagers et au personnel. Cependant, la chaleur s’infiltre rapidement dans les bâtiments.

Mme Lavoie précise aussi que lors d’épisodes de chaleur intense, il est plus difficile de rafraîchir efficacement les installations. Les équipes sont à pied d’œuvre pour limiter autant que possible les impacts de cette période de chaleur accablante. Julie Lavoie avoue qu’on demeure cependant limités dans la capacité de rafraichir l’hôpital de Chicoutimi en cette période exceptionnelle de canicule, en raison de la capacité électrique du bâtiment qui est limitée, ce qui restreint l’ajout de climatisation supplémentaire. La modernisation et l’ajout d’appareils et de technologies plus performantes est l’un des principaux facteurs limitant la capacité électrique de nos installations plus âgées. Dans le cas de l’hôpital de Chicoutimi, le projet de bloc opératoire permettra, dit-on, de corriger la situation. La capacité électrique du centre hospitalier fait partie prenante du projet afin de mettre en place des solutions permanentes.