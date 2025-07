Une tradition qui ne s’essouffle pas depuis plus de 60 ans

Encore cette année, le Souper dans les rues de Roberval devrait rassembler ce soir autour de 10 000 convives en plein centre-ville. Dès ce matin, des gens ont commencé à prendre place autour de la longue table de plus d’un kilomètre installée sur le boulevard Saint-Joseph.

Pour les Robervaloises et Robervalois, c’est une tradition. L’événement présenté en marge de la Traversée internationale du lac Saint-Jean, qui débutera officiellement à 18 heures, existe depuis 1961 et ne s’essouffle pas.

Les habitants de Roberval et aussi plusieurs visiteurs se rassemblent pour changer et partager un repas en plein, souvent avec des plats traditionnels comme la tourtière et la tarte aux bleuets. Un concours de la meilleure tourtière est d’ailleurs organisé pour l’occasion.

Des restaurateurs et des traiteurs offrent plusieurs plats, tandis que de nombreuses familles prennent la peine d’amener leurs propres nourritures et consommations.

Afin d’être respectueux de l’environnement, et de réduire les emballages jetables, l’organisation leur rappelle d’utiliser de la vaisselle réutilisable ou compostable, surtout pas du plastique. Des plats réutilisables de style Tupperware par exemple, plutôt que des sacs ziplocs ou du Saran Wrap.

Après le souper, l’organisation leur rappelle aussi que 15 îlots de tri bien identifiés sont installés sur le boulevard Saint-Joseph pour les matières récupérables, le compost et les déchets. Des bénévoles seront présents à chaque îlot pour aider les gens à trier leurs matières.