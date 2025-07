Découverte du Parc régional de la Couronne 

Pour la saison estivale 2025 le Parc régional de la Couronne innove en proposant plusieurs activités, dont quatre à venir d’ici la fin de l’été.

Des activités qui se tiendront dans trois endroits différents, soit à La Doré, pour le secteur Montagne à Ouellet, à Saint-Félicien, au Tobo-Ski et à Chambord, Saint-François-de-Sales, Lac-Bouchette pour le secteur Ouiatchouan.

« Ce sont toutes des nouveautés. On veut ainsi sonder les gens qui vont y participer », explique Bruno Hébert, coordonnateur de l’organisme.

Le Raid du Parc régionale de la couronne

Le samedi 9 août l’organisme vous invite au Raid du Parc régional de la Couronne. Dépassez vos limites dans l’une des trois catégories proposées : Le Grand raid d’une longueur de 44 km; le Petit raid de 22 km ou encore le Raid Aventure E-Bike en vélo de montagne avec assistance électrique (VAE) de La Doré à Saint-Félicien, d’une longueur de 35 km.

Les départs du grand raid et du petit raid se font à partir du Tobo-Ski de Saint-Félicien tandis que le départ du raid Aventure E-Bike se fait à partir du Moulin de pionniers à La Doré.

Prendre note qu’il est cependant obligatoire de se rendre au Tobo-Ski où sera situé le secrétariat de l’événement afin de confirmer votre participation et récupérer votre plaque. Inscription en ligne obligatoire. Aucune inscription sur place ne sera possible. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au mardi 5 août.

« Pour cette première édition, le nombre d’inscriptions est limité à 150 pour les parcours du Grand Raid 44 km et du Petit Raid 22 km. Pour le Raid Aventure E-Bike de La Doré à Saint-Félicien, le nombre maximal d’inscriptions est 50. Le coût d’inscription est de 45 $ + tx (avant le 13 juillet) et de 60 $ plus taxes (à partir du 14 juillet) », ajoute-t-il.

« L’inscription inclut un léger goûter et une boisson, une signalisation adéquate (affiches aux kms), la fermeture des parcours par nos encadreurs, des premiers soins sur l’ensemble des parcours, une navette entre Saint–Félicien et La Doré à 14h00, trois relais (parcours du Tobo-Ski) eau, boissons énergétiques, barres tendres et un relais (parcours E-bike La Doré) », peut-on lire sur le site web de l’organisme.

La Randonnée Gourmande

Toujours le 9 août 2025 il sera possible de participer à une randonnée agrotouristique guidée à travers les contreforts de Saint-Félicien tout en visitant des producteurs locaux pour déguster leurs produits et vivre une expérience unique. La randonnée réalisée sera d’une distance d’environ 30 km.

L’âge minimal pour participer est de 15 ans et le niveau requis est intermédiaire. Les participants doivent être aptes à parcourir 30 km de vélo à une vitesse lente à modérer et sur une durée d’une journée, dans un climat potentiellement chaud.

« Par sécurité, les organisateurs se réservent le droit de refuser le départ à des personnes qui montreraient des signes évidents d’inaptitude à réaliser l’activité », peut-on lire sur le site web du Parc régional de la Couronne.

Découverte du Sentier Ouiatchouan

Le 30 août prochain Journée découverte du sentier Ouiatchouan on l’on proposera deux parcours pour des randonneurs et des coureurs de trail, soit un 20 km difficile avec un départ du Village historique de Val-Jalbert ou encore un 10 km facile pour un départ de L’Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette.

« Une autre initiative vient de s’ajouter, chaque jeudi. On l’appelle le « Vélo-bière ». Les participants partent de Saint-Prime en vélo-électrique que nous leur louons, avec un guide, pour se rendre à la microbrasserie la Chouape à Saint-Félicien. On peu ainsi prendre un bon repas tout en découvrant le vélo-électrique. Il faut toutefois réserver en communiquant avec moi au 418 812-2811 », conclut Bruno Hébert.

Pour plus de détails sur ces activités à venir, rendez-vous sur le site web du Parc régional de la couronne.