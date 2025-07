Le Parc régional de la couronne accueille le Défi Gravel Bike aujourd’hui

C’est ce samedi qu’a lieu la toute première édition du Défi Gravel Bike du Parc régional de la couronne. Organisé en collaboration avec le Club Cycliste de Roberval, Vélo2Max et la Traversée internationale du lac Saint-Jean, l’évènement propose une expérience cycliste en pleine nature qui s’adresse aux amateurs de vélo de gravelle, de vélo de montagne et de vélo à assistance électrique.

Le parcours, d’une longueur de 60 kilomètres, sillonne les paysages du secteur entre Roberval et Saint-Hedwidge. L’évènement est ouvert aux cyclistes âgés de 15 ans et plus. Au total, 75 participants sont attendus pour cette première édition.

Le coût d’inscription comprenait notamment un léger goûter et une boisson à l’arrivée, une licence d’un jour incluant une assurance, ainsi qu’un encadrement structuré avec trois groupes de cyclistes, un véhicule d’escorte pour les réparations mineures, un véhicule de premiers soins et un véhicule balai à l’arrière du peloton. Un relais est aussi prévu à Saint-Hedwidge, avec ravitaillement en eau, boissons énergétiques et collations.