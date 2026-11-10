UQAC : manifestation pour des stages rémunérés

La journée internationale des stagiaires, qui se déroule en ce mardi 10 novembre, a donné l’occasion en avant-midi à un imposant groupe d’étudiants de l’Université du Québec à Chicoutimi de manifester leur mécontentement. La centaine de manifestants revendique la rémunération des stages.

Le président de l’association étudiante du MAGE UQAC, Elhadj Balde, rappelle que le Parti Québécois s’est engagé à rémunérer les stages, autant en campagne électorale que pendant l’assermentation qui l’a suivie. Voilà pourquoi il demeure confiant que cette fois-ci, après plusieurs échecs avec les gouvernements passés, le tout aboutira sûrement.

« On a la chance que ce soit le Parti Québécois qui est au gouvernement. Ils ont promis concrètement en campagne électorale et pendant l’assermentation qu'ils vont rémunérer tous les stages. On veut juste leur rappeler de tenir leur promesse. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. Nous estimons qu'ils ont les ressources disponibles pour mettre en place les mécanismes pour ça ».

Le président Balde s’attend donc que le gouvernement de Paul St-Pierre Plamondon mette en marche la rémunération des stages dès son premier budget.

Rappelons que la centaine de manifestants a aussi entrepris une marche après avoir manifesté devant l’UQAC, allant poursuivre son rassemblement devant les bureaux de la ministre Marie-Karlynn Laflamme. En l'absence de cette dernière retenue à Québec, c'est sa responsable des communications, Cindy Girard, qui a pris possession d'un document, une lettre ouverte cosignée par plusieurs étudiants que le groupe en Unité d'enseignement en travail social (UETS) voulait remettre à l'élue chicoutimienne. La lettre fait état de leur demande de rémunération de stages. Mme Girard a alors rappelé au groupe qu'effectivement, les élus du PQ se sont engagés à rémunérer les stages. Elle a assuré le groupe que la lettre serait remise à qui de droit, citant notamment le ministère de l'Enseignement supérieur.