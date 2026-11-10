Actualités

 Temps de lecture : 1 min 9 s

La Maison des greffés Lina Cyr sollicite des dons pour assurer son avenir

Le 10 novembre 2026 - Modifié à 13 h 13 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Maison des greffés Lina Cyr lance un appel à la générosité de la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le cadre de sa campagne des Fêtes afin de soutenir d'importants travaux de reconstruction évalués à plus de 3 millions de dollars.

L'organisme, qui offre un hébergement abordable aux personnes devant se rendre à Montréal pour une évaluation pré-greffe, une greffe ou un suivi post-greffe, ainsi qu'à leurs proches, doit procéder à des travaux majeurs de déconstruction et de reconstruction de ses installations. Les fonds amassés lors de cette campagne serviront directement à financer ce projet.

Pour encourager les dons, le Fonds Denico bonifiera chaque contribution reçue entre le 10 novembre et le 31 décembre. L'organisme précise que les dons seront doublés jusqu'à concurrence d'un montant cumulatif maximal de 100 000 $. Ainsi, un don de 50 $ sera accompagné d'une contribution de 100 $ du Fonds, pour un total de 150 $ versé à la campagne. Le reçu fiscal sera toutefois émis uniquement pour le montant réellement déboursé par le donateur.

Afin de sensibiliser davantage la population de la région à cette cause, l'ancien joueur et entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, l’Almatois Mario Tremblay, agira à titre d'ambassadeur régional de la campagne. En prêtant sa voix à l'initiative, il souhaite contribuer à la préservation de ce service qualifié d’essentiel.

Depuis sa fondation il y a 32 ans, la Maison des greffés Lina Cyr a accueilli plus de 47 000 personnes provenant de toutes les régions du Québec. Selon l'organisme, 3 328 patients originaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean y ont séjourné au cours de cette période, illustrant l'importance du service pour les résidents de la région devant recevoir des soins spécialisés dans la métropole.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Actualités

Les signalements de maltraitance envers les aînés en hausse au Québec
Publié à 15h00

Les signalements de maltraitance envers les aînés en hausse au Québec

Près de 123 000 Québécois âgés de 65 ans et plus vivant à domicile ont été victimes de maltraitance en 2025, selon les résultats de l’Enquête sur la maltraitance envers les personnes aînées au Québec réalisée pour le compte du ministère de la Santé. Cela représente environ 7 % de cette population, une légère augmentation ...

LIRE LA SUITE

Actualités

UQAC : manifestation pour des stages rémunérés
Publié à 13h12

UQAC : manifestation pour des stages rémunérés

La journée internationale des stagiaires, qui se déroule en ce mardi 10 novembre, a donné l’occasion en avant-midi à un imposant groupe d’étudiants de l’Université du Québec à Chicoutimi de manifester leur mécontentement. La centaine de manifestants revendique la rémunération des stages. Le président de l’association étudiante ...

LIRE LA SUITE

Actualités

La prévalence de la MPOC et de l’asthme demeure élevée dans la région
Publié à 13h00

La prévalence de la MPOC et de l’asthme demeure élevée dans la région

La Direction régionale de santé publique du Saguenay–Lac-Saint-Jean a dévoilé deux nouveaux portraits sur l’asthme et la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), révélant des tendances contrastées pour ces maladies respiratoires dans la région. Si le nombre de nouveaux diagnostics est en diminution depuis le début des années ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES