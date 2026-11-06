Économie

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Saint-Félicien veut connaître les préoccupations de ses commerçants

Le 06 novembre 2026 à 12 h 00
Par Jean Tremblay - Journaliste

La Chambre de commerce et d’industrie secteur Saint-Félicien invite les commerçants à participer à un sondage initié par la Ville qui contribuera à établir un portrait de la situation commerciale et à cerner les possibilités de développement de la municipalité.

Réalisée par Raymond Chabot Grant Thornton à la demande de la Ville de Saint-Félicien, cette consultation permettra de recueillir les perceptions des gens d’affaires sur les forces du milieu, les défis auxquels ils font face et les occasions de croissance à explorer.

Le sondage sera transmis aux commerçants par la firme au cours des prochains jours. Il n’en prendra qu’environ dix minutes pour y répondre et portera notamment sur la situation commerciale actuelle, les habitudes de consommation de la clientèle et les obstacles susceptibles de freiner le développement des entreprises.

Élément déterminant

Pour Yvon Lamontagne, président du conseil d’administration de la Chambre de commerce, la participation des commerçants représente un élément déterminant de cette démarche.

« Nos commerçants vivent chaque jour les réalités du terrain. Ils connaissent les habitudes de leur clientèle, les forces de notre milieu et les obstacles au développement de leurs entreprises. Leur participation est essentielle pour dresser un portrait juste de la situation et faire ressortir des occasions concrètes pour Saint-Félicien », souligne-t-il.

La Chambre souhaite ainsi obtenir un échantillon représentatif des préoccupations du milieu commercial afin que les résultats reflètent le plus fidèlement possible les réalités vécues par les entrepreneurs.

Orienter les décisions et interventions

Les réponses recueillies alimenteront la réflexion de la Ville et contribueront à orienter les décisions et les interventions des prochaines années en matière de développement commercial.

La Chambre invite donc les commerçants à prendre part à cette consultation et remercie ceux qui consacreront du temps à cette démarche collective.

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