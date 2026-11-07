Culture

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Dolbeau-Mistassini et Roberval

Des billets à 3 $ pour découvrir le cinéma québécois

Le 07 novembre 2026 à 08 h 00
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste de l'initiative de journalisme local (IJL)

Les cinémas de Roberval et de Dolbeau-Mistassini participent aux Dimanches Aime ton cinéma, une initiative de la SODEC offrant des billets à 3 $ pour découvrir les films québécois.

Les deux établissements ont récemment été modernisés. Sièges, gradins, son et espaces d’accueil ont été rénovés, tandis que l’achat de billets en ligne est maintenant possible.

« Ce sont des cinémas qui étaient sur le respirateur artificiel. Il n’y avait pas eu d’investissement depuis les années 2000 », explique François Pradella, copropriétaire du Groupe Azur Divertissements.

La programmation a aussi été bonifiée avec davantage de séances et une plus grande place accordée aux films québécois.

Une réponse à l'envie de sortir

Depuis leur relance, les revenus des deux cinémas ont augmenté de plus de 50 %.

« Les gens sont attachés à leurs lieux de culture et le cinéma en fait partie », souligne M. Pradella.

Malgré la popularité des plateformes numériques, il estime que le cinéma demeure un lieu de sortie et de rencontres. Les établissements observent d’ailleurs un regain de fréquentation chez les adolescents et les jeunes adultes.

Des billets à 3 $ pour découvrir le cinéma québécois

Le projet pilote des Dimanches Aime ton cinéma se déroulera du 8 novembre 2026 au 10 octobre 2027. Chaque deuxième dimanche du mois, un nombre limité de billets sera offert à 3 $, taxes incluses.

Les films seront choisis par les cinémas participants. Les billets seront vendus quelques jours avant chaque édition, exclusivement sur lesdimanches.aimetoncinema.ca, jusqu’à épuisement des quantités.

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