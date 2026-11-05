Le Théâtre Mic-Mac et le Jardin des Ursulines unissent leurs forces

En confiant la direction générale de leurs deux organismes à Jocelyn Beauchamp, en poste depuis le 13 octobre, le Théâtre Mic-Mac et la Corporation du Jardin des Ursulines souhaitent optimiser leurs ressources et renforcer leur capacité de développement. La recherche de financement figure parmi les priorités du nouveau directeur général.

Le Théâtre Mic-Mac et la Corporation du Jardin des Ursulines franchissent une nouvelle étape en réunissant leurs directions générales sous une même responsabilité. Cette formule permettra aux deux organismes robervalois de bénéficier d’une direction commune, tout en conservant leur identité et leurs activités respectives.

« Ça permet justement une direction pour les deux », explique Jocelyn Beauchamp, qui estime que cette formule répond aux besoins des deux organisations, lesquelles ne pouvaient pas, pour le moment, assumer chacune les coûts d’un directeur général.

L’objectif consiste notamment à favoriser la mise en commun des ressources, à améliorer la coordination des activités et à soutenir le rayonnement des deux organismes dans la communauté.

Le financement au cœur des priorités

Au cours des prochains mois, le nouveau directeur général entend concentrer ses efforts sur la recherche de financement afin d’assurer la continuité des activités et de soutenir le développement du Théâtre Mic-Mac et du Jardin des Ursulines.

Les sources de revenus diffèrent selon les organismes. Du côté du Théâtre Mic-Mac, le financement repose notamment sur une campagne de financement, les contributions des membres et certaines subventions. Pour la Corporation du Jardin des Ursulines, l’appui de la municipalité constitue une source importante de soutien, auquel s’ajoutent les revenus générés par différentes activités.

La diversification et la consolidation de ces sources de financement représentent donc un enjeu pour la direction commune. Le défi consistera à répondre aux besoins propres à chaque organisation tout en tirant profit de leur collaboration.

Un parcours entre culture et développement économique

Âgé de 35 ans, Jocelyn Beauchamp possède une expérience qui touche autant le milieu culturel que le développement des organisations et les partenariats.

Il a amorcé sa carrière au Conseil des arts de Prescott-Russell, dans l’Est ontarien, où il a fait ses premiers pas dans le soutien aux initiatives artistiques et culturelles.

Il a ensuite travaillé au sein du Mouvement d’implication francophone d’Orléans (MIFO), un important organisme culturel et communautaire francophone situé en Ontario. Son passage dans le milieu philanthropique lui a permis de se familiariser avec les stratégies de financement et la mobilisation de partenaires autour de projets collectifs.

Plus récemment, il a poursuivi son parcours à la Chambre de commerce de Gatineau. Il y a contribué au développement des entreprises et pris en charge des dossiers liés aux partenariats et aux commandites.

Cette expérience diversifiée a pesé dans la décision des deux organismes de lui confier leur direction. Son parcours lui apporte des outils pour travailler à la fois sur les enjeux de financement, les relations avec les partenaires et le développement des activités.

S’établir à Roberval

Même si Jocelyn Beauchamp demeure pour l’instant à l’extérieur de la région, il entreprend des démarches afin de s’installer à Roberval.

Sa nomination marque ainsi le début d’une nouvelle étape pour les deux organismes, qui souhaitent renforcer leur fonctionnement et leur capacité à mener leurs projets. La direction commune constitue une occasion de mieux coordonner leurs ressources et de consolider leur présence dans le paysage culturel et communautaire robervalois.