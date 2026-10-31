Saisie massive de cocaïne et d'argent à Saguenay

Une importante frappe policière menée vendredi à Saguenay a permis la saisie massive de 16 kilogrammes de cocaïne et de plus de 335 000 $ en argent comptant. L'opération d'envergure, menée conjointement par l'Escouade régionale mixte de Saguenay et le groupe d'intervention en violence urbaine du Service de police de la Ville de Saguenay, visait à démanteler un réseau majeur de distribution de stupéfiants directement lié au groupe criminel North Savage Gang.

Au total, une quarantaine de policiers ont été mobilisés pour exécuter simultanément dix perquisitions réparties dans cinq résidences et cinq véhicules de la région.

Au-delà de la quantité impressionnante de cocaïne et des fortes sommes d'argent saisies, les agents ont mis la main sur une arme de poing, deux véhicules saisis à titre de biens infractionnels, une centaine de comprimés de métamphétamine, 140 grammes de cannabis séché ainsi que sept téléphones cellulaires. Cette rafle a également mené à l'arrestation de deux individus qui ont été libérés avec une promesse de comparaître. Ces suspects pourraient éventuellement faire face à de graves accusations de trafic de stupéfiants et de recel.

Enquête amorcée en mars

Selon les informations transmises par le porte-parole de la Sûreté du Québec, l'agent Louis-Philippe Ruel, l'enquête avait été amorcée en mars dernier. Les autorités ont découvert que ce réseau criminel local s'approvisionnait directement à partir de la ville de Laval. Les suspects effectuaient de fréquents déplacements routiers pour acheminer la marchandise illicite vers le secteur de Saguenay, où elle était ensuite redistribuée.

Le groupe ciblé par cette intervention, le North Savage Gang, est bien connu des services de renseignement pour ses liens étroits avec le présumé trafiquant d'Alma, All Boivin, qui a été arrêté en Espagne l'été dernier. La Sûreté du Québec rappelle que la lutte contre le crime organisé se poursuit activement et invite toute personne détenant des informations sur le trafic de drogue à contacter confidentiellement la Centrale de l'information criminelle.