Agression armée à Saint-Honoré: un homme arrêté

La Sûreté du Québec (SQ) annonce avoir procédé à l’arrestation d’un homme de 28 ans à Saint-Honoré, en lien avec l’agression armée survenue la nuit dernière sur le boulevard Martel. Le suspect a été conduit au poste de la SQ et il sera rencontré par les enquêteurs. Il devrait comparaître aujourd’hui ou demain. C’est le DPCP qui déterminera les accusations.

Rappelons qu’en début de nuit samedi, vers une heure du matin, un homme âgé dans la quarantaine a été atteint par balle devant sa résidence à Saint-Honoré, et que, par la suite, le ou les suspects de cette agression avaient pris la fuite à bord d’un véhicule. Le porte-parole de la SQ, Marc Tessier, a confirmé au 92,5 Ma radio d’Ici que la victime a été transportée au centre hospitalier, et qu’on ne craint plus pour sa vie.

Les policiers étaient toujours sur place samedi après-midi pour fins d’enquête, faisant l'analyse de la scène et rencontrant les témoins. Des images d’une ou de plusieurs caméras de surveillance ont aussi été recherchées pour pouvoir tenter d'identifier le ou les suspects.

L’agent Tessier n’était pas en mesure, lors de notre entretien, de confirmer si l’agression armée était liée à la guerre que se livrent les gangs criminalisés pour le contrôle de la drogue sur le territoire. Il est également impossible de savoir si l’homme atteint par balle est connu de quelque façon que ce soit par les services policiers.

Seule confirmation possible: l’agression était ciblée et n’est pas le fruit du hasard. Impossible non plus de savoir actuellement s’il y avait des occupants dans la résidence au moment de l’attaque qui a eu lieu devant celle-ci.