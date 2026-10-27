Faits divers

 Temps de lecture : 38s

Disparition d’une trentenaire d’Alma

Le 27 octobre 2026 - Modifié à 14 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Sûreté du Québec (SQ) tient à informer la population qu’elle recherche actuellement Paméla Cleary, 37 ans d’Alma.

Selon la SQ, elle a été vue pour la dernière fois le 25 octobre dans le secteur de l’avenue du Pont Sud, à Alma. Elle pourrait également se trouver dans les secteurs de St-Bruno ou de Mashteuiatsh et se déplacerait à pied. Paméla mesure 5 pi 7, pèse 160 lb, a les cheveux blonds et les yeux bruns. La dernière fois qu’elle a été aperçu, elle portait un pantalon legging gris/beige, un manteau rose et des souliers noir et blanc.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Toute personne qui apercevrait Paméla Cleary est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cette personne peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

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