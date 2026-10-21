Opération policière à Mashteuiatsh

Mercredi matin, le 21 octobre 2026, la Sécurité publique de Mashteuiatsh, avec l’assistance de la Sûreté du Québec, a mené une opération policière visant la lutte contre la criminalité organisée autochtone sur le territoire.

Depuis la mi-août, deux membres de la Sécurité publique de Mashteuiatsh sont intégrés à une équipe régionale mixte spécialisée dans la lutte contre la criminalité organisée autochtone dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

« Cette initiative permet de mettre à contribution les compétences policières et la connaissance du territoire de notre organisation au bénéfice d’une approche régionale concertée », peut-on lire dans un communiqué émis par Stéphane Lagacé, directeur de la Sécurité publique de Mashteuiatsh.

Partage des connaissances

La participation de nos policiers favorise le partage des connaissances, la collaboration entre les corps policiers, la circulation de l’information et la complémentarité des interventions. Elle contribue ainsi à renforcer la synergie régionale dans la lutte contre la criminalité organisée.

« La Sécurité publique de Mashteuiatsh contribue activement à ces efforts régionaux et de mettre à profit son savoir-faire, sa connaissance du territoire et sa compréhension des réalités propres à notre communauté. »

Information à partager

Si vous avez de l’information à partager, appelez de façon anonyme au 418 275-0905. Pour parler à un agent, composez le 418 275-3333. Les dénonciations et les informations transmises à la Sécurité publique de Mashteuiatsh peuvent contribuer à résoudre des crimes et fournir de l’aide à la population.