La pharmacie Uniprix Julie Beaupré et Place des Ursulines passent aux mains de quatre pharmaciens

Après 18 années à la tête d’une entreprise qui a connu une forte croissance, la pharmacienne Julie Beaupré passe le flambeau à une nouvelle génération d’entrepreneurs. La vente de la pharmacie et de l’immeuble qui l’abrite devrait se concrétiser le 1er décembre prochain. Quatre pharmaciens, dont deux qui travaillent déjà dans l’établissement, prendront la relève d’une entreprise qui compte aujourd’hui plus d’une centaine d’employés.

La transaction, qui circulait depuis quelques jours dans les discussions, a été confirmée par Michel Gomolka, gestionnaire des entreprises Julie Beaupré. Même si certaines formalités financières et administratives restent à compléter, les parties ont conclu une entente qui devrait mener à la signature définitive au cours des prochaines semaines.

« Effectivement, tout est attaché. Il reste les signatures à faire qui devraient se faire dans les prochaines semaines », explique Michel Gomolka, qui précise que le transfert de propriété devrait survenir le 1er décembre.

La vente comprend non seulement les activités de la pharmacie Uniprix Julie Beaupré, mais également le bâtiment de Place des Ursulines où se trouve la pharmacie et d’autres places d’affaires.

Quatre pharmaciens prennent la relève.

Les nouveaux acquéreurs regroupent deux pharmaciens déjà à l'emploi de l'entreprise, Meagan Van Rassel et Mathias Morin, auxquels s'ajoutent deux pharmaciens de Montréal, Éric Beaulieu et Hung Nguyen.

Les employés ont d'ailleurs appris la nouvelle lors d'une rencontre tenue le lundi 19 octobre, au cours de laquelle les futurs propriétaires leur ont été présentés.

Pour Michel Gomolka, cette transaction représente une étape importante dans la continuité d'une entreprise qui occupe une place importante dans l'économie locale. « On n'est plus dans la spéculation. Les nouveaux acheteurs ont été présentés », souligne-t-il.

Le gestionnaire préfère néanmoins conserver une certaine prudence jusqu'à la conclusion officielle de la transaction, rappelant que les dernières formalités doivent encore suivre leur cours.

Une croissance importante

Au cours des 18 dernières années, la pharmacie Uniprix Julie Beaupré a considérablement développé ses activités, tant sur le plan commercial que sur celui de l'emploi.

L'entreprise compte aujourd'hui plus d'une centaine de travailleurs et a déjà atteint un effectif de 125 employés. Selon Michel Gomolka, le nombre de personnes qui y travaillent représente maintenant deux fois et demie celui d'il y a 15 ans. Cette croissance témoigne de l'ampleur prise par l'établissement au fil des années.

Michel Gomolka rappelle qu'il a personnellement consacré une grande partie de sa carrière au développement commercial et à la gestion des activités de l'entreprise, pendant que sa conjointe, Julie Beaupré et Daniel Guay se concentraient davantage sur les services pharmaceutiques.

Une décision mûrement réfléchie

La décision de vendre ne découle pas d'un événement soudain. Selon Michel Gomolka, les discussions entourant une éventuelle relève remontent à plusieurs années. Le gestionnaire, qui approche de la soixantaine, avait déjà annoncé son intention de quitter ses fonctions le 10 janvier 2027.

« Le décès de Daniel, survenu après un diagnostic qui avait bouleversé les plans initiaux, a toutefois modifié le calendrier envisagé », explique le gestionnaire.

« Il était temps qu'on pense à la relève et que nous autres, on puisse en profiter », confie Michel Gomolka.

Le gestionnaire souligne également l'énergie considérable que nécessite la direction d'une entreprise de cette envergure, particulièrement lorsque de nouveaux projets de développement demandent des semaines de travail pouvant atteindre 50 ou 60 heures.

Une relève qui réalise son rêve

Au-delà de la transaction commerciale, l'arrivée de Mathias Morin parmi les nouveaux propriétaires représente une histoire particulière pour Michel Gomolka.

Embauché il y a environ 15 ans, le jeune homme nourrissait déjà l'ambition de devenir pharmacien et, éventuellement, propriétaire de l'établissement.

« Un jour, je vais acheter votre pharmacie », avait-il lancé à l'époque, selon les souvenirs du gestionnaire.

Après plusieurs années de travail et de persévérance, Mathias Morin, l’un des futurs acquéreurs, s'apprête maintenant à concrétiser cet objectif. Pour Michel Gomolka, cette relève issue en partie de l'équipe actuelle constitue une conclusion particulièrement satisfaisante à plusieurs années d'efforts.

« C'est une belle nouvelle pour nous, mais également pour les futurs acquéreurs », résume-t-il.

Avec cette transaction, la pharmacie Julie Beaupré s'engage dans un nouveau chapitre de son développement, alors que ses dirigeants actuels s'apprêtent à transmettre une entreprise solidement implantée dans son milieu à une nouvelle génération de pharmaciens entrepreneurs.