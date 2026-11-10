Les signalements de maltraitance envers les aînés en hausse au Québec

Près de 123 000 Québécois âgés de 65 ans et plus vivant à domicile ont été victimes de maltraitance en 2025, selon les résultats de l’Enquête sur la maltraitance envers les personnes aînées au Québec réalisée pour le compte du ministère de la Santé.

Cela représente environ 7 % de cette population, une légère augmentation comparativement à 2019, alors que la proportion était estimée à 6 %. L’étude révèle aussi que la maltraitance psychologique demeure la forme la plus répandue. Environ 5,3 % des personnes âgées interrogées affirment en avoir été victimes, contre 4,6 % lors de la précédente enquête réalisée en 2019.

Les résultats montrent également que les femmes aînées sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes à avoir vécu au moins une forme de maltraitance. Près de 8 % des femmes ont rapporté une telle expérience, comparativement à 6 % des hommes. L'écart est particulièrement marqué en matière de maltraitance psychologique. Cette forme de maltraitance touche environ 6 % des femmes âgées, contre 4,4 % des hommes.

La famille proche souvent en cause

L’enquête met en lumière l’implication fréquente de membres de l’entourage immédiat dans les situations de maltraitance. Parmi les personnes ayant subi de la négligence physique, environ 30 % identifient leur conjoint, conjointe ou ex-partenaire comme étant impliqué. Cette proportion atteint 33 % dans les cas de maltraitance psychologique et 31 % pour la maltraitance physique.

Les enfants figurent également parmi les auteurs fréquemment mentionnés. Ainsi, 38 % des victimes de négligence physique pointent un ou plusieurs de leurs enfants, tandis que 23 % des personnes ayant vécu de la maltraitance psychologique rapportent une situation semblable.

Plus de la moitié des victimes ont entrepris des démarches

Malgré les conséquences que peuvent entraîner ces situations, un peu plus de la moitié des personnes ayant vécu de la maltraitance, soit environ 55 %, ont entrepris des démarches à la suite des événements. Celles-ci incluent notamment le fait d'en parler à un proche, de demander de l'aide ou encore de porter plainte.

Les femmes sont plus nombreuses à passer à l'action, alors que 61 % d'entre elles ont effectué une démarche, comparativement à 45 % des hommes. Chez les personnes qui n'ont entrepris aucune action, la raison la plus souvent évoquée est la volonté de régler elles-mêmes la situation.