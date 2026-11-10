La prévalence de la MPOC et de l’asthme demeure élevée dans la région

La Direction régionale de santé publique du Saguenay–Lac-Saint-Jean a dévoilé deux nouveaux portraits sur l’asthme et la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), révélant des tendances contrastées pour ces maladies respiratoires dans la région.

Si le nombre de nouveaux diagnostics est en diminution depuis le début des années 2000, les taux observés demeurent plus élevés que dans le reste du Québec. Ene effet, selon les données présentées, le nombre annuel de nouveaux cas d’asthme diagnostiqués est passé de 2 500 en 2001-2002 à 1 715 en 2024-2025. Malgré cette amélioration, la région continue d’enregistrer des taux significativement supérieurs à ceux observés à l’échelle provinciale.

Les jeunes de 1 à 19 ans ainsi que les femmes sont les groupes les plus touchés par l’asthme dans la région. En 2024-2025, cette maladie représentait 3 % des hospitalisations en soins physiques de courte durée liées à l’ensemble des maladies respiratoires au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Du côté de la MPOC, la situation apparaît plus stable. La proportion de personnes atteintes demeure relativement inchangée au fil du temps, mais reste historiquement plus élevée au Saguenay–Lac-Saint-Jean que dans le reste du Québec. En 2023-2024, environ 27 115 personnes âgées de 35 ans et plus vivaient avec cette maladie dans la région, soit 12 % de cette tranche de la population.

Les hommes et les personnes âgées sont davantage susceptibles de recevoir un diagnostic de MPOC dans la région. Le taux d’incidence a toutefois diminué au cours des dernières décennies, passant de 16 à 11 nouveaux cas pour 1 000 personnes entre 2001-2002 et 2019-2020. Le nombre annuel de nouveaux diagnostics suit également une tendance à la baisse.

La santé publique souligne par ailleurs que, chez les personnes atteintes de MPOC au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la proportion d’hospitalisations attribuables à cette maladie a diminué au fil du temps. Quant à la mortalité, toutes causes confondues chez les personnes vivant avec la MPOC, elle n’a pas connu de variation notable.

Santé Québec rappelle que les taux de nouveaux diagnostics d’asthme et de MPOC sont historiquement plus élevés au Saguenay–Lac-Saint-Jean que dans le reste de la province. Parmi les principaux facteurs de risque figurent notamment l’exposition à la fumée du tabac.