Alors qu’une controverse avait éclaté l’hiver dernier concernant l’utilisation des buttes de neige dans les cours d’école, un nouveau débat émerge autour de la pratique du ski de fond en milieu scolaire.

Un enseignant en éducation physique du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets a récemment dénoncé l’interdiction qui lui est imposée d’enseigner le ski de fond à ses élèves en utilisant les buttes aménagées dans la cour de son école. L’information a d’abord été rapportée par Radio-Canada.

La situation a rapidement fait réagir le ministre de l’Éducation nationale, Joël Arseneau, qui estime que cette interdiction va à l’encontre des objectifs poursuivis par le réseau scolaire en matière d’activité physique.

« Cette histoire dépasse l’entendement. L‘apprentissage d’un sport comme le ski de fond à l’école est en droite ligne avec nos engagements de faire bouger les jeunes à l’école par la pratique de l’activité physique 60 minutes par jour. », a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.

Le ministre affirme avoir de la difficulté à comprendre les raisons qui motivent l’imposition de telles règles. Il souhaite d’ailleurs clarifier la situation auprès des centres de services scolaires afin de s’assurer que les activités sportives puissent être pratiquées dans un cadre approprié.

Pour ce faire, Joël Arseneau a annoncé qu’une lettre est actuellement en préparation afin de préciser la position du gouvernement concernant la pratique des sports dans les cours d’école. Le ministre a indiqué privilégier cette avenue plutôt qu’une directive officielle, puisque cela nécessiterait l’approbation du Conseil des ministres et allongerait les délais.

Dans ses commentaires, le ministre a également pointé du doigt le rôle des assureurs dans ce dossier. Selon lui, certaines écoles sont protégées par un régime d’autoassurance administré par une mutuelle dont le conseil d’administration est composé majoritairement de représentants des centres de services scolaires.

« Je m'attends à ce que les CSS fassent en sorte que les assurances mutuelles dont ils ont la supervision permettent la pratique des sports et des activités physiques qui sont essentiels au développement physique et psychologique des élèves, en plus de favoriser la réussite scolaire. », a-t-il déclaré.