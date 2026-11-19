La population de La Doré a répondu avec enthousiasme à l'ouverture du Petit Marché Du Moulin qui a été inauguré le 25 juillet dernier. Les propriétaires, Doris Poirier et Denis Laberge, se réjouissent de l'achalandage enregistré depuis l'ouverture de leur commerce d'alimentation.

Encouragés par ces premiers résultats, ils invitent les citoyens à continuer à s'approprier ce nouveau service de proximité, notamment en profitant de son offre de repas prêts à manger, qui répond à un besoin important chez les travailleurs et les chambreurs de la municipalité.

Les travaux pour transformer le local qui ont débuté en février, incluant l’achat de la bâtisse et les équipements, ont nécessité des investissements de 450 000 $. Les promoteurs ont obtenu une aide financière de 150 000 $ provenant du programme Fonds régions et ruralité (FRR).

Les premières semaines d'exploitation témoignent de l'intérêt des citoyens pour ce nouveau commerce qui vient bonifier l'offre de services dans la municipalité. Pour Doris Poirier et Denis Laberge, cette réponse positive représente un encouragement important. Elle confirme l'intérêt des résidents pour une épicerie accessible à proximité de leur domicile.

Mais au-delà de cet excellent départ, les propriétaires souhaitent maintenant développer une relation durable avec leur clientèle. Leur objectif consiste à faire du Petit Marché Du Moulin une destination régulière pour les achats alimentaires plutôt qu'un simple endroit où se procurer occasionnellement quelques produits de dépannage.

Des repas prêts à manger qui répondent à un besoin

Parmi les services proposés, les repas prêts à manger, cuisinés sur place, occupent une place particulièrement importante. Cette offre vient combler un besoin bien réel à La Doré, notamment auprès des travailleurs et des chambreurs qui recherchent des solutions pratiques pour se nourrir sans avoir à cuisiner.

Pour ces clients, la possibilité de se procurer un repas préparé sur place dans la municipalité représente un avantage appréciable. Elle permet de gagner du temps, de simplifier l'organisation des repas et d'éviter certains déplacements vers les municipalités voisines.

Les travailleurs de passage, tout comme ceux qui séjournent temporairement à La Doré pour des raisons professionnelles, disposent ainsi d'une nouvelle option pour leurs repas quotidiens. Cette offre s'adresse également aux résidents qui souhaitent occasionnellement éviter la préparation d'un repas à la maison.

En ajoutant cette dimension à ses activités, le Petit Marché Du Moulin élargit sa clientèle potentielle et répond à une réalité particulière du milieu. Le commerce ne se limite donc pas à la vente de produits d'épicerie, mais propose aussi une solution alimentaire pratique et accessible. S’ajoute, le matin, le service de vente de Viennoises et croissants chauds.

Transformer l'enthousiasme en fidélité

Si les premiers résultats permettent d'envisager l'avenir avec optimisme, le véritable défi consistera à maintenir cet achalandage au fil des mois. Dans une petite communauté comme La Doré, la pérennité d'un commerce alimentaire repose en grande partie sur les habitudes d'achat de la population.

Les propriétaires invitent donc les citoyens à poursuivre leur soutien en réservant une plus grande part de leurs achats au marché local. Il ne s'agit pas nécessairement de renoncer complètement aux grandes surfaces des municipalités voisines, mais plutôt de prendre l'habitude de fréquenter régulièrement le commerce du village.

Miser sur un service personnalisé

La gérante Ann-Sylvie Dubois joue également un rôle important dans le développement de cette relation de proximité avec la clientèle.

« La présence d'un marché d'alimentation représente également un élément important de la qualité de vie et de la vitalité économique de la municipalité, » explique le maire Jacques Dubois.

« Dans une petite localité, conserver des services de proximité contribue à faciliter le quotidien des personnes âgées, des familles et des résidents qui souhaitent limiter leurs déplacements vers les municipalités voisines. »

Un avenir entre les mains des citoyens

Doris Poirier et Denis Laberge peuvent aujourd'hui se réjouir de l'accueil réservé à leur entreprise. La réponse de la population démontre qu'un commerce de proximité conserve toute sa pertinence dans une petite municipalité.

Leur invitation aux citoyens demeure donc claire : continuer à fréquenter le Petit Marché Du Moulin, y effectuer davantage d'achats et profiter des différents services proposés, dont les repas prêts à manger.