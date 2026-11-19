La société d’exploration minière First Phosphate a annoncé mardi avoir obtenu une lettre d’intérêt de UK Export Finance (UKEF), l’organisme officiel de crédit à l’exportation du gouvernement du Royaume-Uni, dans le cadre du développement de son projet de mine de phosphate au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Selon l’entreprise, ce soutien financier pourrait atteindre 220 millions de dollars canadiens et servir à financer jusqu’à 85 % de la valeur contractuelle des biens et services admissibles. Cette annonce représente une étape importante pour le financement du projet minier envisagé dans le secteur Bégin-Lamarche.

Ce potentiel appui du Royaume-Uni s’ajoute à un autre financement déjà annoncé. Selon les informations rapportées par Radio-Canada, la société Assurance suisse contre les risques à l’exportation a récemment proposé un soutien de 305 millions de dollars canadiens destinés à l’achat de machines et d’équipements suisses ainsi qu’à l’acquisition de biens et services pour l’usine de traitement projetée par First Phosphate. D’après les données d’une étude économique préliminaire rendue publique en 2025, le développement de la mine nécessiterait des investissements évalués à environ 650 millions de dollars.

Rappelons que l’entreprise souhaite exploiter un gisement de phosphate de roche ignée, un matériau qui serait notamment utilisé dans la fabrication de batteries au lithium-fer-phosphate. Elle prévoit l’extraction de jusqu’à 900 000 tonnes de minerai par année.

Au-delà de son projet minier, First Phosphate prévoit également développer une filière de transformation régionale. L’entreprise envisage la construction d’une usine d’acide phosphorique sur les terrains du port de Saguenay ainsi qu’une usine de poudre de lithium-fer-phosphate à La Baie.

Plusieurs évaluations environnementales

Malgré ces avancées sur le plan du financement, plusieurs étapes réglementaires et techniques doivent encore être franchies avant le début des travaux. Bien que la mise en chantier de la mine puisse être envisagée dès 2028, l’entreprise doit d’abord compléter son étude de faisabilité, attendue au début de 2027.

Cette étape sera suivie par le dépôt d’une étude d’impact environnemental auprès du ministère de l’Environnement du Québec au printemps de la même année. First Phosphate espère ensuite que les audiences du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) pourront se tenir à l’automne 2027, un processus qui permettra d’évaluer les impacts du projet avant l’obtention des autorisations gouvernementales nécessaires.