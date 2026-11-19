Un nouveau chapitre s’amorce pour la Banque Nationale à Saint-Félicien. L’institution a récemment inauguré son nouveau centre-conseil, désormais situé sur le boulevard Saint-Félicien.

Le 18 novembre, une foule nombreuse s’est réunie pour souligner l’ouverture officielle des nouveaux locaux. « J’ai l’occasion de participer à plusieurs inaugurations de centres-conseils. Honnêtement, c’est la plus grande foule que j’ai vue depuis des années », a lancé d’entrée de jeu Simon Ledoux, chef de la distribution du réseau des particuliers à la Banque Nationale.

« À l’heure de l’intelligence artificielle et du numérique, il faut se reconnecter avec l’aspect humain. Les transactions peuvent se faire en ligne, mais lorsqu’il est question de projets de vie, d’investissements ou de conseils financiers, l’humain prend tout son sens. C’est un plaisir de vous accueillir dans nos nouveaux locaux », a-t-il ajouté, avec enthousiasme.

Anciennement située au centre-ville, la succursale a été relocalisée afin de mieux répondre à la vision actuelle de l’organisation, comme l’explique Sylvie St-Pierre, vice-présidente régionale pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord.

« Dans notre ancienne succursale, il était difficile de travailler en équipe. Nous n’avions pas d’espaces pour préparer les rencontres ensemble ni de salles adaptées pour les visioconférences. Les installations correspondaient à une autre façon de faire. »

« Aujourd’hui, on se définit comme un centre-conseil. Pour bien conseiller les gens, il faut pouvoir travailler en équipe et être près les uns des autres. L’ancienne bâtisse ne répondait tout simplement plus à nos besoins », dit-elle.

Le nouvel aménagement regroupe désormais l’ensemble des services de la Banque Nationale sous un même toit. Répartis sur deux étages, les locaux comprennent notamment plusieurs espaces collaboratifs.

À l’entrée, une table de collaboration permet aux conseillers bancaires d’accueillir et d’accompagner les clients. Pour la directrice de succursale, Cyndy Côté, l’objectif est d’offrir une valeur ajoutée aux clients qui choisissent de se déplacer en personne.

Cette dernière entrevoit d’ailleurs l’avenir avec optimisme. « On souhaite continuer d’accueillir de nouveaux clients et les accompagner dans la réalisation de leurs projets. Nous voulons être présents lors des moments importants de leur vie, lorsqu’ils ont besoin de conseils ou de soutien. Nous avons l’expertise pour le faire », conclut-elle.

Soulignons que ce projet représente un investissement de 4,25 M$.