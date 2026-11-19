À quelques semaines des du temps des Fêtes, l’intelligence artificielle occupe une place grandissante dans les habitudes de consommation des Canadiens. C’est ce que révèle la deuxième édition de l’étude Radar IA, réalisée par Ad hoc recherche.

Selon les résultats de l’enquête, 56 % des Canadiens ont déjà recours à l’intelligence artificielle lors de leurs achats de cadeaux. L’une des utilisations les plus populaires concerne la recherche d’idées de cadeaux. Près du tiers des répondants, soit 31 %, affirment utiliser l’IA à cette fin. Cette proportion grimpe toutefois à 48 % chez les jeunes adultes âgés de 18 à 34 ans.

L’intérêt pour cette technologie pourrait également continuer de croître. En effet, 79 % des Canadiens se disent ouverts à utiliser l’intelligence artificielle pour trouver des suggestions de cadeaux.

Une influence plus forte que la confiance accordée

L’étude met toutefois en lumière un paradoxe. Moins de la moitié des Canadiens, soit 47 %, affirment faire confiance aux recommandations de produits, de services ou de marques générées par l’intelligence artificielle.

Malgré cette méfiance, les recommandations exercent une influence bien réelle sur les comportements d’achat. Parmi les consommateurs qui utilisent l’IA dans leur processus de magasinage, 57 % indiquent acheter toujours ou souvent les produits qui leur sont suggérés.

La prudence demeure toutefois de mise. Une large majorité des utilisateurs, soit 78 %, disent vérifier systématiquement ou fréquemment les informations obtenues à l’aide d’autres sources avant de prendre une décision d’achat.

« Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que l'IA peut influencer un achat même lorsque le consommateur ne lui accorde pas une confiance absolue. Elle joue désormais un rôle dans la sélection des options, la découverte de produits et la réflexion qui précède la décision. Pour les marques, il ne suffit donc plus d'être visibles sur les moteurs de recherche : elles doivent aussi être pertinentes dans les réponses générées par l'IA », explique Cédrick Hached, vice-président associé chez Ad hoc recherche.

Les jeunes en tête

L’utilisation de l’intelligence artificielle pour les emplettes du temps des Fêtes varie fortement selon les groupes d’âge. Chez les 18 à 34 ans, 72 % des répondants utilisent déjà ces outils à au moins une étape de leur parcours d’achat. Cette proportion atteint 63 % chez les personnes âgées de 35 à 54 ans, tandis qu’elle chute à 40 % chez les 55 ans et plus.

Le Québec affiche également des résultats légèrement supérieurs à la moyenne canadienne. 51 % des Québécois disent faire confiance aux recommandations produites par l’intelligence artificielle, contre 45 % dans le reste du pays. Parmi les utilisateurs québécois, 60 % affirment acheter toujours ou souvent les produits suggérés, comparativement à 56 % ailleurs au Canada.

L’intelligence artificielle s’invite aussi à l’épicerie

L’usage de l’IA ne se limite pas au magasinage du temps des Fêtes. Les consommateurs sont également nombreux à l’intégrer à leurs décisions alimentaires et à leurs achats courants.

Selon l’étude, 36 % des Canadiens utilisent déjà l’intelligence artificielle pour trouver des idées de recettes ou de menus. Par ailleurs, 27 % s’en servent pour obtenir des renseignements ou comparer des produits avant de faire l’épicerie. Chez les 18 à 34 ans, cette dernière proportion atteint 40 %, ce qui confirme que les plus jeunes consommateurs demeurent à l’avant-garde de l’adoption de cette nouvelle technologie.