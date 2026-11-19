Un investissement d’environ 500 000 $ et une quarantaine d’emplois accompagneront l’ouverture, le 15 décembre, d’un Pizza Salvatoré au 1200, boulevard Saint-Félicien, au Carrefour Saint-Félicien. Il s’agira du troisième établissement au Lac-Saint-Jean de la franchisée Viviane Nkaptchouang Djilo.

Occupé depuis le 1er août, le local fait l’objet de travaux en vue de son ouverture avant les Fêtes.

Selon Sébastien Abbatiello, coprésident du Groupe Abbatiello, propriétaire de la bannière, chaque restaurant nécessite environ 500 000 $ d’investissement et crée une quarantaine d’emplois. La proximité du Cégep de Saint-Félicien et de la polyvalente des Quatre-Vents constitue également un bassin de clientèle étudiante intéressant.

Une entrepreneure bien implantée dans la région

Originaire du Cameroun, Viviane Nkaptchouang Djilo s’est installée à Roberval en 2021. Elle a investi dans plusieurs restaurants, dont L’Abordage de l’Hôtel Château Roberval, et a récemment acquis O Mets Chinois à Saint-Félicien.

Associée à Pizza Salvatoré depuis 2024, elle a ouvert des franchises à Dolbeau-Mistassini, puis à Roberval en juin 2025. Saint-Félicien devient son troisième établissement.

« Saint-Félicien est une communauté à laquelle je suis très attachée. Je suis fière d’y poursuivre mon parcours entrepreneurial et de servir les gens d’ici », souligne-t-elle.

Le coprésident du groupe se réjouit de cette expansion avec sa partenaire et souhaite qu’elle soit heureuse au sein de la bannière.

Un réseau qui poursuit son expansion

Fondée en 1964, Pizza Salvatoré connaît une croissance soutenue depuis sa reprise par la troisième génération de la famille Abbatiello. La chaîne compte environ 140 restaurants au Québec, dans les provinces maritimes et en Ontario. Son développement repose notamment sur le franchisage.

Des pizzas distribuées gratuitement

Pour l’ouverture, la franchisée offrira 100 grandes pizzas aux organismes communautaires de Saint-Félicien. Les écoles, les initiatives jeunesse et les organismes d’entraide seront particulièrement ciblés.

« Je tiens à ce que notre restaurant contribue aux initiatives qui rassemblent les gens. Les écoles, les jeunes et les activités locales me tiennent particulièrement à cœur », affirme-t-elle.