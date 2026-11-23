La patineuse de vitesse originaire de La Baie, Valérie Maltais, a ajouté une troisième médaille à sa récolte de la saison en montant sur la troisième marche du podium du 1500 mètres, samedi, lors de la Coupe du monde d’Obihiro, au Japon.

Cette médaille de bronze revêt une importance particulière pour l’athlète québécoise puisqu’il s’agit de la première fois de sa carrière qu’elle atteint le podium de cette épreuve en Coupe du monde. Elle avait déjà obtenu deux autres bronzes la semaine dernière, soit au départ groupé et à la poursuite par équipe.

Maltais a connu un début de course plus lent qu’elle ne l’aurait souhaité. Elle est toutefois parvenue à signer un temps de 1 min 55,48 s, ce qui lui a permis de prendre le troisième rang. La victoire est allée à la Norvégienne Ragne Wiklund, qui a remporté sa quatrième médaille d’or en Coupe du monde cette année. Il s’agissait d’ailleurs de son deuxième triomphe au 1500 m, après celui obtenu la semaine dernière à Pékin. La Néerlandaise Joy Beune a quant à elle pris le deuxième rang.

La compétition se poursuivra dimanche à Obihiro avec notamment la poursuite par équipe féminine. Le Canada sera représenté par Valérie Maltais, Rose-Anne Grenier et Laura Hall, qui tenteront d’ajouter une autre médaille au bilan canadien avant la fin de cette étape du circuit mondial.