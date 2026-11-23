Le directeur-général du Canadien de Montréal, Kent Hughes, a réalisé une transaction majeure vendredi soir avec les Red Wings de Detroit en faisant l’acquisition de l’attaquant Dylan Larkin.

L’ancien capitaine de l’équipe avait demandé d’être échangé avant le début de la saison. En retour, le Canadien cède l’attaquant Kirby Dach, le gardien Samuel Montembeault, les droits sur l’espoir Michael Hage, des choix de premier tour en 2027 et 2029, de deuxième tour en 2027 et de quatrième tour en 2028. En plus de Larkin, Montréal reçoit un choix de deuxième ronde en 2028 et de troisième ronde en 2027.

Celui qui a été un choix de première ronde des Wings en 2014 a maintenu une moyenne de 30 buts et 65 points lors des cinq dernières saisons. Il lui reste encore cinq ans à son contrat qui lui rapporte 8,7 millions par saison. En 818 matchs, il totalise 278 buts et 649 points.

Le premier ministre du Québec a réagi publiquement sur les réseaux sociaux à l’annonce, souhaitant la bienvenue à Montréal à Dylan Larkin. « La meilleure des chances à Samuel Montembeault à Detroit. Un athlète et une personnalité aussi sympa que travaillante. », a conclu le chef du gouvernement.