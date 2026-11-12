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Sondage Pallas Data : le PQ cause de l’insatisfaction

Le 12 novembre 2026 à 09 h 00
Par André Deschênes - CKAJ

Il n’y a pas forcément de lune de miel parfaite entre les électeurs et le gouvernement du Parti Québécois. Un sondage Pallas Data, commandé par Qc125, révèle que 51 % des répondants québécois sont insatisfaits des premiers pas du gouvernement de Paul St-Pierre Plamondon, contre 24 % de satisfaits.

Réalisée le 7 novembre 2026 auprès de 1 094 répondants québécois, l’enquête place néanmoins le Parti québécois en tête des intentions de vote avec 31 %, devant le Parti libéral à 28 %, le Parti conservateur à 21 %, Québec solidaire à 13 % et la CAQ bonne dernière à 5 %. 

Auprès de l’électorat francophone, le Parti libéral progresse, mais le PQ reste seul au sommet, avec 35 % des appuis. Qc125 souligne toutefois qu’il est encore très tôt pour juger les mesures gouvernementales : ce sondage constitue un point de référence. 

Ce qui veut dire tout de même qu’à environ trois semaines de la rentrée parlementaire, selon les résultats de ce sondage, le Parti québécois (PQ) entame son mandat avec un taux de satisfaction particulièrement bas. Et cette insatisfaction est aussi marquée chez les hommes que chez les femmes, dans toutes les tranches d’âge, ajoute La Presse. 

Les choses vont toutefois un peu mieux du côté du Fédéral, alors que le gouvernement de Mark Carney affiche actuellement un taux de satisfaction de 59 % – contre 30 % seulement d’insatisfaits, selon les chiffres de Qc125.  

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