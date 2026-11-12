Deuil périnatal : Deuil02 lance un projet pour briser le silence et l’isolement

L’organisme régional Deuil02 annonce la mise sur pied d’Au-delà du silence, un projet collectif qui vise à offrir un espace d’écoute, de partage et de sensibilisation autour du deuil périnatal.

Dès janvier 2027, des rencontres mensuelles gratuites seront proposées dans les locaux de l’organisme afin de permettre aux personnes touchées par une perte périnatale, ainsi qu’à leurs proches, d’être écoutées et d’échanger dans un environnement accueillant et sans jugement.

Développé dans le cadre d’un stage en travail social à l’Université du Québec à Chicoutimi, le projet découle de besoins exprimés par des personnes ayant vécu une perte périnatale. Celles-ci ont notamment manifesté le désir d’être écoutées, de voir leur expérience reconnue et de pouvoir partager leur vécu sans craindre que leur douleur soit minimisée.

Une consultation menée cet automne auprès de cinq femmes a d’ailleurs fait ressortir l’importance de briser l’isolement et de sensibiliser davantage la population à cette réalité, indique Deuil02 dans un communiqué de presse.

« Au-delà du silence offrira un cadre accueillant et sécurisant pour mettre des mots sur son expérience, partager ses questionnements et rencontrer d’autres personnes touchées par une perte. Aucune restriction ne sera établie quant au type de perte vécue. », explique Rosaly Bouchard, chargé du projet pour Deuil02.

Pour sa première année, le projet prévoit une rencontre par mois, chacune étant consacrée à une thématique particulière. Parmi les sujets envisagés figurent notamment le deuil périnatal au sein de la vie familiale et la grossesse après une perte. Selon les thèmes abordés, des personnes-ressources ou des professionnelles pourront également être invitées afin de transmettre de l’information et de proposer des outils aux participants.

Au-delà du soutien offert aux personnes directement touchées, l’initiative vise aussi à sensibiliser leur entourage et l’ensemble de la communauté. Parents, partenaires, proches et toute personne désireuse de mieux comprendre le deuil périnatal pourront ainsi prendre part aux rencontres. L’objectif est notamment de favoriser une meilleure compréhension des émotions et des besoins associés à une perte, tout en partageant des façons d’accompagner les personnes endeuillées avec davantage d’ouverture et de bienveillance.

Le lancement d’Au-delà du silence et la première rencontre auront lieu le 28 janvier 2027. Le calendrier définitif des thématiques sera dévoilé en décembre dans le groupe Au-delà du silence ainsi que sur la page Facebook de Deuil02.