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Le ministre de l’Éducation visite trois écoles du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Le 06 novembre 2026 - Modifié à 13 h 09 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le ministre de l’Éducation nationale, Joël Arseneau, a effectué jeudi une tournée dans trois établissements scolaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean afin de rencontrer les acteurs du milieu et de prendre le pouls des réalités vécues sur le terrain.

À l’abri du regard des médias, la visite s’est amorcée au Pavillon Wilbrod-Dufour, à Alma, avant de se poursuivre à l’École de l’Étincelle, à Chicoutimi. Le ministre a ensuite conclu son passage dans la région à l’École polyvalente Arvida, à Jonquière, où il a également partagé un repas préparé par les étudiants du restaurant-école La Pomme d’Api en compagnie des directions générales des Centres de services scolaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

« Il est important pour moi d’aller à la rencontre des équipes-écoles et autres membres du personnel scolaire en ce début de mandat. Ce sont eux qui accompagnent et guident nos enfants à travers leurs apprentissages, leur développement et leur réussite scolaire. », a souligné le ministre.

Au cours de sa tournée, le ministre affirme avoir rencontré des éducateurs, des gestionnaires et des élèves. Les discussions ont notamment porté sur plusieurs enjeux touchant le réseau scolaire ainsi que sur les initiatives déployées quotidiennement dans les établissements de la région.

Pour l’occasion, le ministre était accompagné de trois députés du Parti Québécois de la région, soit William Fradette, député de Lac-Saint-Jean et whip en chef du gouvernement, Émile Simard, député de Dubuc, ainsi que Jimmy Bouchard, député de Jonquière.

William Fradette a souligné l’importance de cette visite dans la région. « Je suis très fier d’avoir visité le Pavillon Wilbrod-Dufour en compagnie du ministre Arseneau. Les écoles publiques de notre circonscription sont un modèle à l’échelle québécoise, et je suis fier que monsieur Arseneau prenne le temps de venir dans notre région pour voir le travail exceptionnel que fait tout le personnel scolaire », a-t-il affirmé.

De son côté, Émile Simard, lui-même enseignant de formation, a mis l’accent sur l’importance du dialogue avec les intervenants du réseau. « Les défis sont nombreux en éducation et il est primordial d’écouter les acteurs du réseau afin d’arriver à des solutions permettant de l’améliorer. C’est l’exercice que nous avons accompli », a-t-il indiqué.

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