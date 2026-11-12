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Une campagne de financement record de 42 100 $

La Loto-Théâtre et la contribution de partenaires permettent au Théâtre Mic-Mac de dépasser largement son objectif

Le 12 novembre 2026 - Modifié à 10 h 05 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

Le Théâtre Mic-Mac de Roberval célèbre ses 60 ans d’existence avec un cadeau à la hauteur de l’attachement de la communauté à son organisation. Sa 38e campagne annuelle de financement a permis de récolter un montant record de 42 100 $, dépassant de 12 100 $ l’objectif initial de 30 000 $.

Un résultat qui réjouit la présidente du conseil d’administration, Émilie Couture, d’autant plus que la dernière campagne à avoir approché cette marque remontait à quelques années avec une collecte qui avait atteint 41 000 $.

« Dépasser notre objectif et atteindre un tel montant, c’est bien plus qu’une réussite financière. C’est un véritable témoignage de l’attachement de notre communauté au Mic-Mac », souligne-t-elle.

La campagne repose sur deux principaux volets. Le premier, la Loto-Théâtre, a généré 20 600 $ grâce à la vente de billets auprès du public et des entreprises. En contrepartie, les participants couraient la chance de remporter différents prix, dont des sommes d’argent et des billets VIP.

Le deuxième volet repose sur un programme de partenariat offrant différentes possibilités de visibilité aux entreprises et aux institutions qui souhaitent soutenir les activités de la troupe. Cette année, 21 partenaires ont répondu à l’appel, permettant d'amasser 21 500 $ supplémentaires.

Préparée plusieurs mois à l'avance

L'atteinte de ce résultat repose sur un travail de préparation amorcé bien avant le lancement officiel de la campagne. Dès mai ou juin, l'organisation entreprend les démarches pour trouver un président d'honneur, solliciter les partenaires et préparer les demandes de subvention. Certaines démarches exigent également un délai important. Les demandes auprès de partenaires comme Hydro-Québec doivent notamment être déposées au moins trois mois à l'avance.

La campagne a officiellement pris son envol au début de septembre, à l'occasion de l'activité de la rentrée. Compte tenu de l'objectif plus ambitieux fixé cette année, sa durée a été prolongée à huit semaines, comparativement aux quatre semaines habituelles.

« J'avais misé sur le fait qu'on dépasserait les 20 000 $ des dernières années, en espérant peut-être atteindre 30 000 $. On a finalement réussi à aller chercher 42 100 $ », explique Émilie Couture.

La présidence d'honneur de cette 38e campagne avait été confiée à Jean-Michel Hudon, directeur du Service aux entreprises de la Banque Nationale du Canada.

Un soutien essentiel à la mission

Pour Émilie Couture, ce succès financier traduit surtout la mobilisation de tous ceux qui contribuent à faire vivre le théâtre à Roberval.

« Derrière chaque spectacle, il y a des bénévoles, des artistes, des partenaires et des gens qui croient en notre mission. C'est cette énergie qui donne au théâtre toute sa force et sa singularité », rappelle-t-elle.

En cette année marquant six décennies de présence culturelle à Roberval, cette campagne record constitue un encouragement important pour la troupe et confirme la place qu'occupe le Théâtre Mic-Mac dans sa communauté.

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