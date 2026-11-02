Le Rendez-vous de la FP revient à Saint-Félicien

Les jeunes en réflexion sur leur avenir scolaire auront l’occasion d’en apprendre davantage sur les métiers spécialisés lors du Rendez-vous de la FP, qui se tiendra le jeudi 5 novembre 2025 à l’Hôtel du Jardin de Saint-Félicien.

Organisé par le Centre de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets, l’événement se déroulera de 9 h 30 à 16 h et s’adresse principalement aux élèves de 3e, 4e et 5e secondaire, aux élèves des centres d’éducation pour adultes ainsi qu’aux personnes qui envisagent un changement de carrière.

Au cours de la journée, les visiteurs pourront découvrir gratuitement une quarantaine de programmes d’études offerts dans les quatre centres de formation professionnelle de la région. Ils auront également l’occasion d’échanger avec des représentants des différents programmes afin d’obtenir de l’information sur les formations disponibles, les perspectives d’emploi et les parcours menant à l’exercice de divers métiers.