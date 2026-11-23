Le Cégep de Saint-Félicien poursuivra sous le même leadership à la tête de son conseil d’administration. Lors de sa dernière assemblée régulière tenue le 11 novembre, les membres ont réélu Janick Beaulieu à la présidence de l’instance.

Vice-président de la gestion des filiales du Groupe Rémabec, M. Beaulieu siège au conseil d’administration à titre de représentant du secteur des entreprises depuis juin 2023.

« La réélection de monsieur Janick Beaulieu témoigne de la confiance du conseil d'administration envers un leadership mobilisateur et porteur de continuité. », a souligné la directrice générale du Cégep de Saint-Félicien, Nathalie Landry, elle-même membre du comité exécutif.

Le conseil d’administration a également élu David Lampron au poste de vice-président. Pharmacien-propriétaire, il fera son entrée au sein du comité exécutif dans ce nouveau rôle.

« L'arrivée de monsieur David Lampron à la vice-présidence constitue quant à elle une excellente occasion d'enrichir notre gouvernance grâce à une nouvelle expertise et à de nouvelles perspectives au bénéfice du développement du Cégep », a ajouté Nathalie Landry.

Pour l’année 2026-2027, le comité exécutif sera complété par Dominic Allard, directeur général de la Pépinière de Normandin, ainsi qu’Éric Boutin, enseignant en Techniques d’éducation spécialisée au Centre d’études collégiales à Chibougamau.