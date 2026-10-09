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Le 17 octobre prochain

Le retour des Marches de la persévérance à Val-Jalbert

Le 09 octobre 2026 - Modifié à 14 h 49 min
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

Pour une nouvelle fois cette année, les pompiers du Service de sécurité incendie de Roberval (SSIR), accompagnés de membres des services d’urgence de la région, relèveront le défi de gravir les 764 marches de la chute Ouiatchouan, au Village historique de Val-Jalbert, vêtus de leur tenue de travail.

Les citoyens de partout dans la région sont invités à venir les soutenir le samedi 17 octobre prochain, à l’occasion de la 4e édition des Marches de la persévérance.

La population pourra participer en formant une équipe pour gravir les 764 marches et, surtout, en recueillant des dons au profit des personnes présentant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

« L’an passé, l’objectif était de 7 000 $, dit le président d’honneur des Marches de la persévérance, Yannick Gauthier. Moi, je visais le double… Ensemble, nous avons finalement amassé 20 370 $! Quand j’ai découvert cette cause et le besoin de la représenter, je me suis senti interpellé. M’impliquer est devenu un devoir personnel et un défi qui me tient profondément à cœur. Cette année, mon objectif est clair : dépasser les 20 370 $ amassés l’an dernier! »

764 marches qui symbolisent la persévérance

Derrière l’effort physique se trouve un important message de solidarité. Dans leur travail, les premiers répondants doivent quotidiennement s’adapter aux situations qui se présentent à eux, trouver des solutions et surmonter les obstacles.

Cette réalité fait écho, d’une autre façon, aux nombreux défis auxquels peuvent être confrontées les personnes vivant avec une DI ou un TSA et leurs proches. Les 764 marches de la chute Ouiatchouan deviennent ainsi le symbole du dépassement de soi, de la persévérance et de la capacité à avancer, une marche à la fois.

Pour l’occasion, un tarif spécial de seulement 10 $ sera offert par le Village historique de Val-Jalbert pour accéder au site lors de l’événement. La totalité des sommes provenant de ces droits d’entrée sera remise à la cause.

La population est donc invitée à relever le défi, à encourager les participants et à profiter du décor exceptionnel de Val-Jalbert, tout en contribuant directement à la campagne.

Des dons qui ont un impact concret dans la région

Les sommes recueillies grâce aux Marches de la persévérance permettent de soutenir l’intégration et la participation sociale des personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Au fil des éditions, les fonds amassés ont notamment permis de répondre à différents besoins liés au répit, aux camps de jour et de vacances, à la rentrée scolaire, à la vie en appartement autonome, à l’acquisition d’équipements spécialisés ou adaptés ainsi qu’à l’accès à certaines thérapies spécialisées.

Ces initiatives contribuent directement au développement de l’autonomie, au bien-être et à la qualité de vie des personnes soutenues.

Pour s’inscrire, créer une équipe ou faire un don : DITSA02.CA

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