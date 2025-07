« C’est l’une des plus belles marinas au Québec sinon au Canada » - Benoît Berthiaume 

Benoît Berthiaume, le nouveau directeur général du Club nautique et Marina de Roberval, n’est rien de moins que tomber en amour avec le site exceptionnel des installations nautiques de Roberval.

Après avoir passé une quarantaine d’années dans les Laurentides dont 25 années au Mont-Tremblant où il a élevé ses enfants, il résidait, avant la pandémie, dans la région de Montréal.

« J’ai trouvé pénible de vivre dans la métropole durant cette période. J’ai donc accepté un nouveau défi avec le Cirque Éloise aux Îles-de-la-Madeleine où j’y ai passé une année à mettre sur pied une salle de spectacles. Par la suite j’ai accepté un nouveau mandat comme directeur général du Musée maritime de Charlevoix à Saint-Joseph-de-la-Rive. J’ai vécu trois ans et demi à cet endroit. »

Une vision vue de l’extérieure

Par la suite, Benoît Berthiaume a vu passer un appel d’offres pour le poste de directeur général du Club nautique et de la Marina de Roberval. « En janvier dernier j’ai passé toutes les étapes de recrutement auprès de la firme qui avait pour mandat de trouver la personne pour succéder à Gérard Brassard qui occupait ce poste depuis quelques années », explique-t-il.

Le nouveau DG est d’avis qu’il incarne une « vision fraîche » n’ayant pas vécu les différents aléas des dernières années du site qu’il dirige maintenant.

Passionné du nautisme

Le nouveau DG a possédé, au cours des dernières années, des voiliers et bateaux à moteur. « Je suis un passionné des cours d’eau. Lorsque j’étais dans Charlevoix, il était difficile de naviguer sur le fleuve Saint-Laurent où l’on doit composer avec des marées d’importance, des navires qui circulent et de l’eau salée. Rien à voir avec l’eau douce du lac Saint-Jean. En janvier, lorsque je suis venu voir les installations à Roberval, j’ai fait WOW tellement c’est beau. »

Projets d’avenir

« Il y a eu une belle passation des pouvoirs entre Gérard Brassard et moi. Il a été très généreux de son temps. Le conseil d’administration m’a également soutenu pour que l’on vive une belle transition. De plus, j’ai rencontré le maire Serge Bergeron pendant plus d’une heure trente et il m’a beaucoup impressionné. Il est sympathique et à l’écoute. Je travaille également avec le personnel-cadre de la Ville et la collaboration est excellente. »

Plusieurs projets sont dans la tête du nouveau dirigeant pour la marina qui compte 175 emplacements pour des locations permanentes et quinze quais pour les visiteurs.

« Entre autres, j’aimerais offrir l’an prochain, en collaboration avec le camp de jour pour jeunes une école de voile pour jeunes avec des voiliers de type « Optimist », un petit voilier idéal pour les initier à cette activité. Nous pourrions accueillir, une fois par semaine, de 10 à 12 jeunes. »

Benoît Berthiaume a également comme vision d’utiliser la tour d’observation existence pour y ajouter un phare qui pourrait être vu de tous les plaisanciers qui naviguent sur le lac Saint-Jean. « Ça serait le fun que les navigateurs puissent s’orienter à partir de ce phare », conclut le nouveau DG.