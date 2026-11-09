Une victoire et une défaite pour les Saguenéens de Chicoutimi

Une performance de deux buts et deux passes de Mathis Dufour a permis aux Saguenéens de Chicoutimi de remporter une troisième victoire consécutive, en prenant la mesure de l’Armada de Blainville-Boisbriand 5 à 3 vendredi dernier au Centre Georges-Vézina.

Ce sont les visiteurs qui vont s’inscrire au pointage en premier. Matt Gosselin marque deux fois en quatre minutes pour donner une priorité de deux buts à l’Armada mais Chicoutimi réplique dans les derniers instants de l’engagement. En neuf secondes, Mathis Dufour et Andrew Mohesky marquent et l’égalité est créée.

Blainville reprend les devants en milieu de deuxième mais encore une fois les locaux répliquent grâce à Dufour qui enfile son deuxième du match lors d’un désavantage numérique.

Les Saguenéens ont dominé 27-11 dans les lancers lors des quarante premières minutes. En troisième, ils ne font que six lancers mais parviennent à marquer deux fois. Émile-Alexandro Lemieux-Goupil profite de l’occasion pour marquer son premier dans la LHJMQ à son 105e match pour donner les devants à son équipe pour la première fois de la rencontre et Christophe Berthelot ajoutera à l’avance quelques secondes plus tard pour sceller l’issue de la rencontre.

Forts de trois victoires de suite, les Saguenéens tenteront de poursuivre sur leur lancée samedi à 16 heures alors que les Voltigeurs de Drummondville seront en ville.

La séquence victorieuse des Saguenéens prend fin

Toute bonne chose a une fin pour les Saguenéens de Chicoutimi qui a vu sa séquence de victoires s’arrêter à trois, s’inclinant 4 à 2 face aux Voltigeurs de Drummondville devant plus de 3000 spectateurs samedi au Centre Georges-Vézina.

La troupe de Yanick Jean, qui dirigeait un 1300e match en carrière dans la LHJMQ, n’a jamais mené dans cette rencontre. Les visiteurs ont ouvert la marque en fin de première avant de voir Joshua Phillips créer l’égalité dès la troisième minute en deuxième période.

Mais aussitôt, les Voltigeurs reprennent les devants grâce à Dylan Dumont qui déjoue Justin Lee avec son sixième de la campagne.

Le capitaine Christophe Berthelot ramène le match à égalité en milieu d’engagement mais les visiteurs retraiteront au vestiaire avec une avance d’un but, marqué avec 23 secondes à jouer.

Jayden Rousseau viendra confirmer la victoire des siens avec le quatrième but de l’équipe en début de troisième.

Les Bleus prendront la route vers Gatineau samedi et recroiseront le fer face aux Voltigeurs le lendemain.