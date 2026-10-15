Offres d'emploi

 Temps de lecture : 1 min 39 s

Santé Mentale Québec Lac-Saint-Jean recherche un(e) agent(e) à la promotion et à la prévention, responsable des programmes.

Le 15 octobre 2026 à 14 h 00
Par Santé Mentale Québec Lac-Saint-Jean

Offre d'emploi

 

TU VEUX CONTRIBUER CONCRÈTEMENT À LA SANTÉ MENTALE DE NOTRE COMMUNAUTÉ?

Santé Mentale Québec Lac-Saint-Jean est à la recherche d’un(e) agent(e) à la promotion et à la prévention, responsable des programmes.

Tu aimes travailler avec les gens?

Tu es à l’aise devant un groupe?

Tu as des idées, tu aimes développer des projets et tu crois que la prévention peut réellement faire une différence?

Alors, tu pourrais être notre prochaine recrue! 

TON RÔLE?

Tu seras au cœur de nos activités de promotion et de prévention en santé mentale.

Tu seras responsable de faire vivre, développer et améliorer nos programmes afin qu’ils répondent réellement aux besoins de la population et des différents milieux.

Concrètement, tu vas :

  • coordonner nos programmes de promotion et de prévention;
  • développer de nouvelles activités et de nouveaux projets;
  • animer des ateliers, rencontres et activités de sensibilisation;
  • travailler avec différentes clientèles et différents milieux;
  • développer des relations avec nos partenaires;
  • contribuer aux campagnes de sensibilisation;
  • évaluer les activités et leurs retombées;
  • rester à l’affût des nouvelles pratiques en santé mentale;
  • proposer des idées pour faire évoluer nos programmes;
  • contribuer à faire de la prévention une véritable force dans notre communauté.

CE QU’ON CHERCHE

On cherche une personne humaine, dynamique et engagée.

Une personne qui aime :

  • travailler avec les gens;
  • transmettre des connaissances;
  • animer et créer des activités;
  • développer des projets;
  • collaborer avec des partenaires;
  • trouver des solutions;
  • apprendre et innover.

Tu dois aussi être organisé(e), autonome, créatif(ve) et posséder un excellent français.

Une formation en intervention, éducation, psychoéducation, travail social, santé, communication, développement communautaire ou dans un domaine connexe est souhaitée.

Une expérience en animation, formation, intervention, promotion ou gestion de programmes est un atout.

POURQUOI TRAVAILLER AVEC NOUS?

Parce que ton travail aura un impact réel.

Parce que tu contribueras à donner aux gens des outils pour prendre soin de leur santé mentale avant que les difficultés deviennent trop importantes.

Parce que tu auras la possibilité de développer des projets, de proposer tes idées et de voir concrètement les résultats de ton travail.

Et parce que tu feras partie d’une équipe qui croit profondément à l’importance de prendre soin de la santé mentale de notre communauté.

Lieu : Roberval, avec déplacements sur le territoire du Lac-Saint-Jean
Statut : à déterminer
Salaire : selon l’expérience et les qualifications
Entrée en fonction : à déterminer

TU TE RECONNAIS?

On aimerait te connaître!

Fais-nous parvenir ton CV accompagné de quelques lignes pour nous expliquer pourquoi tu aimerais contribuer à la mission de Santé Mentale Québec Lac-Saint-Jean.

Nous acceptons les candidatures jusqu'au 6 novembre.

Santé Mentale Québec Lac-Saint-Jean
962, rue Paradis, C.P. 214
Roberval (Québec) G8H 2N6
418 275-2405
direction@smqlsj.com

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