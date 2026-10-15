Offre d'emploi

Santé Mentale Québec Lac-Saint-Jean recherche un(e) CONSEILLER(ÈRE) EN COMMUNICATION

Tu es créatif(ve), curieux(se), branché(e) sur les tendances et tu sais transformer une bonne idée en contenu qui rejoint vraiment les gens?

Tu aimerais mettre ton talent au service d'une cause qui a un impact concret dans notre communauté?

On veut te rencontrer!

Santé Mentale Québec Lac-Saint-Jean est à la recherche d’une personne passionnée par les communications pour faire rayonner sa mission, ses campagnes, ses activités et ses outils auprès de la population du Lac-Saint-Jean.

Notre mission est simple, mais essentielle : outiller la population et promouvoir de saines habitudes de vie en santé mentale.

TON QUOTIDIEN?

Tu seras au cœur des communications de l’organisme.

Tu auras notamment à :

développer et mettre en œuvre notre stratégie de communication;

créer du contenu pour les médias sociaux;

développer des campagnes de sensibilisation originales et percutantes;

rédiger des publications, communiqués, infolettres et différents contenus;

produire des photos, vidéos et capsules;

assurer notre présence et notre rayonnement dans les médias;

faire vivre nos campagnes et nos événements;

développer notre communauté numérique;

collaborer avec notre équipe et nos partenaires;

mesurer les résultats de nos actions et faire évoluer nos stratégies;

conseiller la direction sur les meilleures façons de rejoindre nos différentes clientèles.

LE PROFIL QU'ON CHERCHE

On cherche surtout une personnalité.

Une personne qui :

a de bonnes idées et ose les proposer;

écrit très bien;

possède une excellente connaissance des médias sociaux;

aime créer du contenu;

comprend les codes des différentes plateformes;

sait raconter une histoire;

possède un bon sens graphique;

est à l’aise avec la photo et la vidéo;

sait vulgariser et rendre un message accessible;

est autonome, organisée et débrouillarde;

possède du jugement et une grande sensibilité humaine;

aime travailler en équipe;

souhaite faire une différence.

Une formation en communication, marketing, relations publiques, journalisme ou dans un domaine connexe est souhaitée.

Une expérience en communication, en création de contenu ou dans le milieu communautaire constitue un atout.

UN POSTE OÙ TU POURRAS CRÉER

Chez nous, tu ne seras pas simplement responsable de publier des contenus.

Tu contribueras à définir notre voix.

Tu participeras à imaginer nos campagnes, à développer notre présence numérique, à faire connaître nos services et à trouver de nouvelles façons de parler de santé mentale sans tabou, avec sensibilité et créativité.

Tu auras de l’espace pour proposer tes idées, expérimenter et faire évoluer les communications de l’organisme.

POURQUOI TE JOINDRE À NOUS?

Parce que ton travail aura un impact concret.

Parce que derrière chaque publication, chaque campagne et chaque événement, il y a une volonté de mieux outiller les personnes et les collectivités.

Parce que tu travailleras avec une équipe engagée, humaine et ouverte aux nouvelles idées.

Et parce qu'on croit que les communications peuvent contribuer à changer les perceptions et à faire une différence.

CONDITIONS

Lieu : Roberval, Lac-Saint-Jean

Horaire : à déterminer

Statut : à déterminer

Salaire : selon l’expérience et les qualifications

Entrée en fonction : à déterminer

ÇA TE RESSEMBLE?

Fais-nous parvenir ton curriculum vitae accompagné de quelques lignes nous expliquant pourquoi tu aimerais mettre tes talents en communication au service de la santé mentale.

Santé Mentale Québec Lac-Saint-Jean

962, rue Paradis, C.P. 214

Roberval (Québec) G8H 2N6

418 275-2405

direction@smqlsj.com