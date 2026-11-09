Retour de la neige au Saguenay-Lac-Saint-Jean : jusqu'à 20 mm attendus mardi

Après une première fine couche de neige observée en octobre, le Saguenay-Lac-Saint-Jean s'apprête à renouer avec des précipitations hivernales plus importantes dès mardi. Selon les prévisions, plusieurs secteurs pourraient recevoir entre 15 et 20 mm de neige au cours de la journée.

Dans la région du Saguenay, un mélange intermittent de neige et de pluie peut déjà être observé aujourd'hui. Des vents d'ouest soufflant à 20 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 40 km/h, accompagneront ces précipitations. En soirée et au cours de la nuit, les températures ressenties devraient chuter jusqu'à moins 7 degrés sous l'effet du refroidissement éolien.

Pour mardi, les météorologues d’Environnement Canada prévoient un ciel généralement nuageux avec 60 % de probabilité d'averses de neige en après-midi. Le refroidissement éolien pourrait atteindre moins 7 en matinée. Les prévisions laissent entrevoir des accumulations dépassant les 20 mm dans certains secteurs du Saguenay.

La situation sera similaire au Lac-Saint-Jean. Après des épisodes de neige ou de pluie intermittente aujourd'hui, le ciel demeurera généralement nuageux. Des vents du nord-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40 km/h sont également attendus. Au cours de la nuit, le refroidissement éolien pourrait atteindre moins 9.

Mardi, les secteurs jeannois devraient eux aussi connaître un retour marqué des précipitations hivernales. Environnement Canada prévoit un ciel nuageux et 60 % de probabilité d'averses de neige en après-midi. Selon les secteurs, entre 15 et 20 mm de neige pourraient s'accumuler au sol.