Moins de 24 heures après avoir vivement réagi à la décision de la Cour supérieure du Québec concernant le serment d'allégeance au roi d’Angleterre, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, affirme désormais que sa formation est prête à se conformer à cette obligation.

Le chef conservateur a indiqué mardi, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, qu'il était disposé à prêter serment au souverain britannique afin de pouvoir siéger. « S'il faut que l'on se cache dans un garde-robe un par un et que l'on se croise les doigts ou que l'on se bouche le nez, on va y aller puis on va prêter serment », a-t-il déclaré.

Cette position tranche avec la réaction qu'il avait exprimée quelques heures plus tôt sur les réseaux sociaux. À la suite du jugement de la Cour supérieure, Éric Duhaime avait dénoncé une décision qui, selon lui, venait essentiellement invalider le serment au peuple québécois.

« À court terme, la Cour d'appel pourrait, espérons-le, suspendre cette décision. Le Québec doit utiliser tous les outils à sa disposition pour défendre le droit des députés à prêter serment au peuple. Comme députés à l'Assemblée nationale, notre toute première loyauté est envers le peuple québécois. Point final », avait-il alors écrit.

Pendant ce temps, le Parti libéral du Québec n'a toujours pas confirmé s'il entendra prêter serment au roi. Le leader parlementaire de l'opposition officielle, André Fortin, a plutôt demandé des clarifications à la présidence de l'Assemblée nationale.

Dans une lettre transmise à la présidente de l'institution, il sollicite une décision permettant de préciser les conséquences du jugement, ainsi que les conditions nécessaires pour assurer la légitimité de la séance d'ouverture prévue le 1er décembre.

« Les Québécois nous ont élus pour travailler. Il est de notre responsabilité de dissiper toute incertitude quant à notre droit de siéger dès le 1er décembre. », a déclaré le parti sur les réseaux sociaux.

La question du serment au roi demeure d'ailleurs impopulaire auprès d'une majorité de Québécois. Selon un sondage Léger réalisé en octobre 2022, 65 % des répondants estimaient que les députés devraient pouvoir siéger à l'Assemblée nationale sans avoir à prêter serment au souverain. À l'inverse, seulement 19 % se déclaraient opposés à cette possibilité.

Le même sondage révélait également que 76 % des personnes interrogées préféraient que les députés prêtent serment au peuple québécois, alors que 15 % favorisaient plutôt le maintien du serment au roi.