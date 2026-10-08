Le nouveau Centre communautaire de La Doré ouvre ses portes

Après plusieurs mois de travaux, le nouveau Centre communautaire de La Doré accueille maintenant ses premiers utilisateurs. Lancé en novembre 2025 au coût de 7,2 M$, le projet touche à sa fin. La municipalité en a pris possession au début de septembre.

Multidisciplinaire, le nouveau bâtiment devient le principal lieu de rassemblement des organismes communautaires de La Doré.

Rappelons que le projet bénéficie principalement d’une aide financière du Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM) 2025-2028 du gouvernement du Québec. Ce programme soutient notamment la réfection, la construction, l’agrandissement et la réaffectation de bâtiments municipaux et communautaires.

« Nous avons obtenu une aide de Québec qui correspond à 83 % du coût du projet », explique le maire de La Doré, Jacques Dubois. Il souligne que le projet a été amorcé et mené à terme par l’ancienne administration dirigée par l’ex-maire Ghislain Laprise.

Des travaux à terminer

Quelques travaux mineurs restent à compléter, mais le Centre communautaire peut déjà accueillir des activités et des locations.

« Il reste des travaux mineurs à finaliser. On peut quand même accepter des locations pour la salle qui se trouve au premier plancher. Elle peut se diviser en deux salles, ce qui nous permet d’accepter deux locations en même temps. On y trouve tout ce qu’il faut pour cuisiner des repas », explique Maryse Paradis, coordonnatrice des loisirs de La Doré.

Une œuvre d’art doit également prendre place sur la devanture extérieure du bâtiment au printemps prochain.

Plusieurs organismes réunis

Le nouveau Centre communautaire reprend la vocation de l’ancien bâtiment, démoli dans le cadre des travaux. Les organismes qui occupaient les anciens locaux bénéficient maintenant d’espaces adaptés et d’installations communes.

« On y retrouve le service Qualité de vie, les Chevaliers de Colomb, la FADOQ, la Maison des jeunes et le Comité des loisirs. La seule différence avec l’ancien lieu, c’est que tous ces organismes se partagent la même salle de réception. Ça faisait longtemps qu’on les préparait à la mutualisation des lieux. Chacun peut réaliser ses activités au moment qui lui convient », ajoute Mme Paradis.

Une seule porte d’entrée

L’entrée principale du nouveau Centre communautaire donne également accès à l’aréna, ce qui a permis à la municipalité d’intégrer plusieurs installations au même projet.

« Ça nous a permis d’ajouter un ascenseur pour permettre aux gens de se rendre au restaurant de l’aréna, au deuxième étage, et à la terrasse, au troisième étage. Nous avons intégré ce projet », conclut le maire.